В Перми задержали «кофейного» вора

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Кировском районе Перми в отдел полиции обратился представитель крупного сетевого ритейлера и сообщил, что один из посетителей магазина вынес из торгового зала 17 упаковок кофе, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Общая стоимость похищенного кофе составила около 3400 рублей.Сотрудники полиции прибыли на место и установили, что в продуктовом магазине на улице Калинина неизвестный посетитель прятал в свой пакет упаковки растворимого кофе и был замечен сотрудницей супермаркета. Продавщица попыталась задержать фигуранта, но ему удалось скрыться.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – это был ранее судимый 36-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что похищенный кофе сбыл, а деньги потратил на наркотики.Возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Уголовный кодекс предусматривает за такое преступление максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Расследование продолжается.