Писатели, краеведы, юристы приглашают пермяков в «Горьковку»

12.40 Вторник, 29 ноября 2022
Пермский край: новости дня


30 ноября в пермской краевой библиотеке им. Горького презентуют очередной путеводитель серии «Путешествия с Алексеем Ивановым», соберется клуб «Пермский краевед», 1 декабря ждут на правовой час о правах инвалидов.

30 ноября в 18:00 заседание клуба «Пермский краевед» (16+). В программе: «Страницы истории пермского «Сокола» - к 70-летию создания авиагородка (докладчик Е. Коновалова); «Век Пермской государственной художественной галереи» (докладчик В. Гладышев); презентация книги В. Гладышева «Жил в Перми художник» (Пермь, 2022). Сотрудники отдела краеведения представят выставки к 75-летию писательницы Нины Горлановой; к 85-летию писателя Михаила Голубкова; к 180-летию инженера, археолога Н. Новокрещенных.

Отдел краеведения (4 этаж, левое крыло), для справок: 236-17-78.

30 ноября в 19:00 презентация серии путеводителей «Путешествия с Алексеем Ивановым»: путеводитель «Железный пояс» (16+). Это впечатления, полученные командой известного писателя за 17 лет экспедиций по всей России. В авторском коллективе – драматург, журналист Елена Растянис, путешественник, писатель Алексей Рачунь, литературовед Анастасия Есаева, художник, галерист Елена Мазур. Гости услышат рассказ о создании путеводителей и смогут задать авторам вопросы.

Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), для справок 236-22-82.

1 декабря 16:00 правовой час на тему: «Права и социальные гарантии граждан с ограниченными возможностями здоровья» (16+). Его проводит прокуратура края в преддверии Международного дня инвалидов (3 декабря). Эксперты расскажут о правах, льготах, гарантиях, предусмотренных действующим законодательством, для лиц с ограниченными возможностями здоровья, способах защиты нарушенных прав, ответят на вопросы участников встречи.

Малый зал (3 этаж, правое крыло), для справок: 236-21-20 (доб. 117).

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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