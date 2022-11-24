Судебные приставы взыскали в пользу пермяка деньги, вырученные за продажу дома

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Благодаря судебным приставам пермяк получил более 3,5 млн рублей задолженности по договору купли-продажи жилого дома и земельного участка.Несколько лет назад взыскатель продал жителю г. Чусовой Пермского края недвижимость в д. Ясыри Пермского района за 7 млн рублей. При этом 1 млн был передан продавцу при подписании договора наличными, а оставшуюся сумму покупатель обязан был перечислять ежемесячно в течение 5 лет. Новый владелец выплатил почти половину долга, а затем перестал исполнять свои финансовые обязательства. На момент обращения в суд задолженность составляла 3 млн 300 тысяч рублей. Суд постановил взыскать с недобросовестного покупателя не только сумму основного долга, но и проценты за пользование чужими средствами в порядке ст. 395 ГК РФ.Исполнительный документ о взыскании задолженности в размере около 3 млн 800 тысяч рублей поступил на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю.Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, а также предупрежден, что за каждый день просрочки, сумма долга будет увеличиваться. Во избежание применения мер принудительного исполнения и стремительно роста финансовых обязательств мужчина тут же внес всю сумму задолженности на депозитный счет ведомства. После перечисления денежных средств взыскателю исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением.