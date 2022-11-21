Кадастровая палата Пермского края проведет «горячую линию» по вопросам кадастровой оценки недвижимости

13.30 Понедельник, 28 ноября 2022
Пермский край: новости дня


В среду, 30 ноября, с 09.00 до 11.00 состоится «горячая телефонная линия» Кадастровой палаты по вопросам кадастровой оценки недвижимости в Пермском крае. Чтобы получить ответ от специалиста, необходимо набрать 8 (342) 201-71-14, дождаться включения автоответчика и далее набрать внутренний номер 2166.

Специалисты отдела определения кадастровой стоимости ведомства помогут гражданам разобраться в следующих вопросах:
- Как получить информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости?
- Какая организация рассчитывает кадастровую стоимость объектов недвижимости в Пермском крае?
- Каким образом рассчитывается кадастровая стоимость?
- Можно ли изменить (оспорить) кадастровую стоимость?

«Кадастровая оценка недвижимости проводится в каждом регионе России не ранее чем через три года и не позднее, чем через пять лет с последней оценки. В этом году в Пермском крае была проведена кадастровая оценка земельных участков, результаты которой вступят в силу уже 1 января 2023 года. Ближайшая кадастровая оценка зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в Пермском крае запланирована на следующий год. Тем не менее, у многих собственников недвижимости уже сейчас могут возникнуть вопросы по размеру кадастровой стоимости в связи с полученными недавно имущественными налогами. В ходе "горячей линии" эксперты Кадастровой палаты помогут пермякам разобраться в вопросах проведения кадастровой оценки и расскажут, как поступить в той или иной ситуации», – отметила Альфия Абашева, заместитель директора Кадастровой палаты.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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