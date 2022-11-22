«Горьковка» приглашает на кинопоказы и арт-терапию

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 28 ноября, в пермской краевой библиотеке им. Горького состоятся встречи клубов «Окно в киномир» и «Природа женщины», а также премьера фильма к столетию Пермской художественной галереи.В 16:00 начнется заседание клуба «Окно в киномир» (16+). Продолжается серия занятий, посвященных важным этапам истории кинематографа. В этот раз речь пойдет о французской Новой волне 1950-60-х гг. Участники разберут фильм Ж.-Л. Годара «На последнем дыхании» (1960 г.).«После просмотра фильма мы планируем обсудить Новую волну, послушать отзывы участников и порекомендовать фильмы направления к дальнейшему просмотру», - рассказали организаторы клуба.Малый зал библиотеки (правое крыло, 3 этаж), для справок: +7 (342) 236-29-85.В 16:00 встреча клуба «Природа женщины» (16+). Психолог и арт-терапевт Ирина Ваганова познакомит участников с одним из интереснейших методов АРТ-терапии – нейрографикой. Его суть в том, что восприятие личной проблемы человек выражает графическим способом, ни с кем не общаясь словесно. «Нейрографика как часть психологии и арт-терапии ― хороший вариант для изменения своей жизни в положительную сторону. Пользуясь этой практикой, можно решать разные вопросы, справляться с трудностями, реализовывать мечты. По окончании встречи участники получат свежие силы, активность, вход в ресурсное состояние, так как прежние нейронные связи разрушаются и образуются новые. Произойдет выброс энергии, который даст новое существование на всех гранях», - утверждают организаторы.Для занятия необходимо иметь: лист бумаги; карандаш или фломастер; цветные карандаши; гелевые или шариковые ручки; маркеры.Интерактивный зал (2 этаж, правое крыло), для справок: +7 (342) 236-21-20 (доб. 117).В 18:30 показ и обсуждение фильма «На пороге нового века» (16+). Кинематографисты киностудии «Новый курс» посвятили ленту Пермской художественной галерее, которая в ноябре празднует свой столетний юбилей. Режиссерами стали Борис Караджев и Ольга Аверкиева, сценаристом Анна Отмахова, музыкальным сопровождением занялся Геннадий Широглазов, продюсер фильма Павел Печенкин. Съемки велись в Перми, Москве и Санкт-Петербурге. О выдающейся коллекции галереи в фильме говорят директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и директор Государственного Русского музея Владимир Гусев. Главные действующие лица фильма - сотрудники галереи. Фильм «На пороге нового века» – часть большого кинопроекта «Пермь как фильм», который пермские кинематографисты создают к 300-летию Перми.Конференц-зал (левое крыло, 3 этаж), для справок: +7 (342) 236-22-82.