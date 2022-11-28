Благодаря вмешательству судебных приставов решена коммунальная проблема жителей Красновишерска

10.15 Понедельник, 28 ноября 2022
Пермский край: новости дня


Сотрудники администрации Красновишерского района не успели до холодов решить вопрос с отоплением в одном из жилых домов по ул. Зеленая в п.Вишерогорске. Но осознав перспективу уголовного наказания за неисполнение решения суда, чиновники все же провели надлежащие работы по ремонту печей.

Ранее жильцы «холодного» дома обратились в прокуратуру с жалобой на бездействие местных властей, которые закрывали глаза на коммунальные проблемы в двухквартирном малоэтажном здании. В ходе проверки было установлено, что необходимо осуществить чистку дымоходов, замену топки и колосников. Эти неисправности не только влияли на температурный режим в помещении, но и могли привести к пожару. Итогом обследования стал иск к местной администрации. Рассмотрев доводы надзорного ведомства, суд пришел к выводу, что сложившаяся ситуация напрямую нарушает конституционные права граждан на благоприятную среду жизнедеятельности и обязал чиновников устранить выявленные недостатки.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Красновишерскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Судебные приставы уведомили должностных лиц о возбуждении исполнительного производства и предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Но ознакомление с нормами действующего законодательства не повлияло на скорость исполнения требований исполнительного документа. Сотрудник ведомства вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Вскоре чиновники предоставили информацию о заключении муниципального контракта на проведение капитального ремонта печей.

Учитывая данное обстоятельство, судебный пристав назначил новый срок исполнения требований исполнительного листа. Вскоре от взыскателя поступило заявление, что все неполадки устранены, печное оборудование работает исправно и дом готов к зиме. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге 27 ноября назвали самым холодным днем 2022 года
28 ноября 2022
Суд постановил снести самый высокий недострой в Екатеринбурге
23 ноября 2022
В Екатеринбурге задержали более 30 водителей в ходе рейда ГИБДД
22 ноября 2022
Администрация Талицы заплатит 30 тысяч рублей ребенку, на которого напала бездомная собака
23 ноября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:15 Благодаря вмешательству судебных приставов решена коммунальная проблема жителей Красновишерска
15:53 В Перми состоится выставка «Живые традиции Прикамья»
15:30 Жительницу Прикамья будут судить за продажу несуществующих товаров
13:09 В Пермском Политехе определили «опасную дозу» нефти для почв с помощью микроорганизмов
09:57 Жители Свердловского района Перми рискуют лишиться своих иномарок из-за «тепловых» долгов
13:05 При строительстве деревянных жилых домов можно будет получить субсидию
12:59 Ученые Пермского Политеха предложили новый способ оценить размер техногенных трещин в нефтеносных слоях
12:45 В воскресенье «Горьковка» приглашает на Рождественский мастер-класс и выставку о маме
10:51 В Прикамье в целях взыскания убытков от пожара судебные приставы арестовали 3-этажное здание
13:18 Объекты нематериального культурного наследия Пермского края вошли в «Антологию народной культуры»
13:12 «Уралкалий» проводит конкурс среди вузов и научно-исследовательских организаций
13:07 Ученые Пермского Политеха участвуют в разработке бионического протеза человеческого уха
12:44 «Горьковка» приглашает пермяков на фестиваль NAUKA 0+
10:21 В Прикамье судебные приставы изъяли у браконьера моторную лодку
13:27 Жителя Пермского края будут судить за кражу у спящего юноши
12:46 Команда разработчиков из Пермского Политеха усовершенствовала конструкцию привода
12:43 Кадастровая палата по Пермскому краю разъясняет, можно ли проводить земельные работы в охранной зоне тепловых сетей
10:15 Пермяк рискует лишиться квартиры из-за миллионного долга
13:33 В Перми пройдет интенсивная школа инклюзивной хореографии «Танцуют все!»
13:12 Росреестр Прикамья объясняет, как не платить налоги на снесенное ветхое строение
13:10 Разработка ученых Пермского Политеха позволит очистить нефть от примесей
Все новости
11:35 ВЦИОМ: четверть россиян начали экономить на еде с марта этого года
11:04 В Иркутской области люди остались без отопления в морозы, введен режим ЧС
10:52 В Тверской области при крушении вертолета погибли пилот и пассажир, СК начал проверку
17:37 Президент Путин заявил матерям военных, что лично общался по телефону с бойцами
17:23 Путин проводит встречу с матерями военнослужащих
17:09 Путин поручил создать госресурс для актуализации документов воинского учета
16:06 В Москве 17-летний подросток на «Тойоте» сбил молодую женщину на переходе, она скончалась
15:33 Спикер парламента Кыргызстана призвал срочно переименовать районы Бишкека с названиями на русском языке
14:42 В СПбГУ формируется крупнейший в России независимый профсоюз студентов
14:12 Из-за возгорания в подвале эвакуировали всех сотрудников парламента Кыргызстана
13:36 В Сенате США заявили о появлении пандемии ковида из-за ЧП во время исследований
12:59 Подросток без прав сбил женщину на пешеходном переходе в Москве
12:50 По иску прокурора суд в Новосибирске обязал мэрию купить 670 единиц техники для уборки снега
20:10 В Крымске произошла стрельба на улице, есть погибшие
15:51 СК: в Москве задержан высокопоставленный полицейский по делу о незаконной миграции
14:56 Лейла Гиреева, бежавшая от родственников из Назрани, освобождена из полиции
13:43 Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
13:30 Журналист Андрей Караулов объявлен в розыск
12:26 Глава Минцифры Чувашии добровольно ушла в отставку после публикаций своего сына в интернете
11:46 «Известия»: американский разработчик игр Electronic Arts полностью покинул Россию
10:28 В сенате Казахстана назвали высказывания телеведущего Соловьева «ядовитыми слюнями»
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK