Благодаря вмешательству судебных приставов решена коммунальная проблема жителей Красновишерска

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сотрудники администрации Красновишерского района не успели до холодов решить вопрос с отоплением в одном из жилых домов по ул. Зеленая в п.Вишерогорске. Но осознав перспективу уголовного наказания за неисполнение решения суда, чиновники все же провели надлежащие работы по ремонту печей.Ранее жильцы «холодного» дома обратились в прокуратуру с жалобой на бездействие местных властей, которые закрывали глаза на коммунальные проблемы в двухквартирном малоэтажном здании. В ходе проверки было установлено, что необходимо осуществить чистку дымоходов, замену топки и колосников. Эти неисправности не только влияли на температурный режим в помещении, но и могли привести к пожару. Итогом обследования стал иск к местной администрации. Рассмотрев доводы надзорного ведомства, суд пришел к выводу, что сложившаяся ситуация напрямую нарушает конституционные права граждан на благоприятную среду жизнедеятельности и обязал чиновников устранить выявленные недостатки.Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Красновишерскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Судебные приставы уведомили должностных лиц о возбуждении исполнительного производства и предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Но ознакомление с нормами действующего законодательства не повлияло на скорость исполнения требований исполнительного документа. Сотрудник ведомства вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Вскоре чиновники предоставили информацию о заключении муниципального контракта на проведение капитального ремонта печей.Учитывая данное обстоятельство, судебный пристав назначил новый срок исполнения требований исполнительного листа. Вскоре от взыскателя поступило заявление, что все неполадки устранены, печное оборудование работает исправно и дом готов к зиме. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.