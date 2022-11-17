В Перми состоится выставка «Живые традиции Прикамья»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Выставка традиционных народных промыслов и ремёсел Пермского края «Живые традиции Прикамья» откроется 1 декабря 2022 года в Центральном выставочном зале.В экспозиции - предметы народных промыслов, характерных для Пермского края. Это произведения из дерева, глины, ткани, простых и распространённых материалов, любимых в народной культуре.Эта выставка – возможность показать зрителям более 100 предметов из фондов художественной галереи, государственного архива, а также народных музеев и частных коллекций: глина, камень, роспись и резьба по дереву, домашняя утварь, инструменты, прялки, мебель, народный костюм, текстиль с вышивкой и другие экспонаты.Коллекция народного искусства, включающая предметы конца XIX – третьей четверти XX вв., нечасто выходит из запасников. Экспозиция в Центральном выставочном зале - прекрасная возможность познакомиться с предметами, собранными из самых разных уголков нашего региона, из коллекций самых разных культурных институций. В экспозицию вошли как предметы собраний государственных и муниципальных музеев Пермского края, так и художественные изделия современных мастеров, мастерских и предприятий художественных промыслов.Выставка отражает разнообразие национальной палитры Прикамья. Особенности разных народов, традиционно населяющих наш регион: коми-пермяков, татар, башкир, удмуртов, марийцев и русских, вписывают свои краски в живописную картину художественных изделий народных промыслов региона.Также в рамках выставки состоится презентация одноимённой книги. Издание «Живые традиции Прикамья» даёт возможность познакомиться с историей и особенностями промыслов и ремёсел Пермского края и, конечно, с предметами выставки. Каталог даёт представление и о том, как живут традиционные промыслы и ремёсла сегодня, как выглядят изделия современных мастеров.Летом выставка «Живые традиции Прикамья» экспонировалась в Центре традиционной культуры народов Среднего Урала (г. Екатеринбург) и получила множество добрых отзывов как посетителей, так и экспертов.Вернисаж выставки «Живые традиции Прикамья» состоится 1 декабря в 18.00 в Центральном выставочном зале (Комсомольский проспект, 10).