Жительницу Прикамья будут судить за продажу несуществующих товаров

15.30 Пятница, 25 ноября 2022
Пермский край: новости дня


В Куеде завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее судимой местной жительницы 1990 года рождения. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, женщине предъявлено обвинение в 56 эпизодах мошенничества и одном эпизоде кражи с банковского счета.

В 2020-2022 годах куединка, будучи администратором группы в популярной соцсети и используя псевдоним, размещала посты о продаже различных товаров, которых у нее в действительности не было. Ведя личную переписку с пользователями со всей территории РФ, злоумышленница убеждала их, что готова передать покупки после оплаты путем перевода на счет ее банковской карты. Покупатели, не догадываясь о преступных намерениях женщины, отправляли ей требуемую сумму и в результате оставались без денег и товара. Фигурантка причинила потерпевшим материальный ущерб в размере более полумиллиона рублей.

Кроме того, обвиняемая совершила хищение денег с банковского счета свекрови, оформив на ее имя договор микрозайма через интернет, в сумме более 12 тысяч рублей и распорядилась этими средствами по своему усмотрению.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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