Жители Свердловского района Перми рискуют лишиться своих иномарок из-за «тепловых» долгов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Свердловском районе г. Перми судебные приставы провели очередной рейд по взысканию с граждан долгов за электроэнергию и тепло. По итогам мероприятия были арестованы автомобили неплательщиков марки «Ford Focus» и «Chevrolet Lanos», которые будут реализованы в счет погашения задолженностей.В первом случае пермяк рискует лишиться иномарки из-за долга в размере 64 тысячи рублей, во втором сумма задолженности значительно выше — 183 тысячи рублей. Арестованные транспортные средства были изъяты и эвакуированы на спецстоянку, но у должников еще есть возможность погасить долги и вернуть свое имущество.Проведение подобных рейдов — обычная практика судебных приставов и ресурсоснабжающих организаций. Поэтому Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю настоятельно рекомендует гражданам своевременно и добровольно оплачивать коммунальные платежи. Это позволит избежать мер принудительного взыскания, таких как арест банковских счетов должников, их движимого и недвижимого имущества, наложение запрета на выезд за пределы страны и многое другое.Пермяки могут самостоятельно проверить себя на наличие задолженностей. Для этого необходимо соблюдать правила безопасного посещения интернет-ресурсов и использовать для получения достоверной информации только официальные сервисы - «Банк данных исполнительных производств» на сайте ГУФССП России по Пермскому краю и Единый портал государственных услуг РФ.