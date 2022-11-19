При строительстве деревянных жилых домов можно будет получить субсидию

13.05 Четверг, 24 ноября 2022
Пермский край: новости дня


По данным Управления Росреестра по Пермскому краю, более трети новых жилых домов в регионе строится из дерева. Правительство Российской Федерации просубсидирует скидку на покупку деревянных домов.

Как отмечено на сайте Правительства, субсидия будет распространяться на готовые домокомплекты заводского производства стоимостью до 3,5 млн рублей, при этом предприниматели должны предоставить покупателям скидки до 10% стоимости дома.

Чтобы участвовать в конкурсе Минпромторга и получить субсидии, производители должны выполнить ряд требований, среди которых:

- подтверждение наличия производственных мощностей в России,
- наличие прейскуранта цен на домокомплекты,
- фиксация скидки в договоре с покупателем.

На предоставление субсидий производителям планируется выделять не менее 300 млн рублей ежегодно.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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