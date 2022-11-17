В воскресенье «Горьковка» приглашает на Рождественский мастер-класс и выставку о маме

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В воскресенье, 27 ноября, Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку в музыкальном отделе и мастер-класс по созданию адвент-календаря.Выставка «Я люблю тебя, мама!» (12+) приурочена ко Дню матери, который отмечается 27 ноября. Библиотекари музотдела «Горьковки» подобрали для экспозиции нотные издания, аудиодокументы, пластинки, книги, где известные артисты рассказывают о своих матерях, исполняют песни о маме. Среди них Эдита Пьеха, Анна Герман, Шарль Азнавур.«На выставке есть книга «Тайна Игоря Талькова», где приводятся воспоминания его мамы Ольги Юрьевны Тальковой. Например, о том, как сын встречал ее дома Полонезом Огинского - это была ее любимая мелодия. А в книге «Монолог» опубликованы стихи, песни и проза Игоря Талькова, воспоминания о его детстве», - рассказали организаторы. В экспозиции читатели увидят ноты и грампластинки с песнями, которые тут же можно послушать. Это известные с детства «Буду маме помогать» (музыка и слова Е. Ботярова), «Мама» (музыка В. Гаврилина, слова А. Шульгиной), «Письмо матери» (музыка В. Липатова, стихи С. Есенина).Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей (3 этаж, левое крыло), +7 (342) 236 01 89.В 14:00 начнется Рождественский мастер-класс (12+). Он откроет серию из четырех мастер-классов, посвященных Адвенту.«27 ноября мы начинаем отсчитывать дни до Рождества, и это - первый день Адвента. Зажигается первая свеча и начинается волшебство. Дети в этот день открывают первое окошечко в Рождественском календаре: какой сюрприз спрятан там? Всем хочется оказаться хотя бы на несколько мгновений таким ребенком! А почему бы и нет? Давайте вместе создавать волшебство», - рассказали сотрудники немецкого читального зала «Горьковки».На первой встрече ее участники будут мастерить рождественский календарь из бумаги. Все материалы для мастер-класса предоставляются, но надо принести маленький подарок - конфетку или шоколадку, чтобы спрятать его в календаре для тех, кто первым придет в немецкий читальный зал и откроет его. А еще каждый спрячет в календаре пожелание.Для справки: Адвент (от лат. «adventus» — «пришествие») — это предрождественский период у католиков и лютеран, к которому приурочены многочисленные обряды и обычаи. Продолжительность Адвента около четырех недель (отсчитывают четыре воскресенья до празднования Рождества). В первый Адвент зажигается одна свеча в венке Адвента, во второй Адвент – две и т.д.Вход на мастер-класс свободный, но нужна запись по телефону +7 (342) 236 24 10 или по e-mail: deutscherlesesaal-perm@yandex.ru.