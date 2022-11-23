В Прикамье в целях взыскания убытков от пожара судебные приставы арестовали 3-этажное здание

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство, возбужденное на основании решения Арбитражного суда, о взыскании с индивидуальной предпринимательницы задолженности в размере более 11,5 млн рублей в пользу ООО «Триана». Именно во столько был оценен имущественный ущерб, причиненный ремонтно-механическим мастерским и цеху металлоконструкций, вследствие возгорания, произошедшего на соседней территории по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная, д. 143, корп. 3.Пожар начался из-за масляного радиатора в строительном вагончике, который вплотную примыкал к одноэтажному переходу, конструктивно связывающему здания, принадлежащие сторонам исполнительного производства. Данный переход являлся частью собственности должницы и использовался для хранения и складирования упаковочного материала, полиэтилена, деревянных поддонов, плитки и различных бытовых отходов.Проведенной пожарно-технической экспертизой вина предпринимательницы в несоблюдении требований пожарной безопасности была доказана. Интенсивному распространению огня способствовало близкое расположение бытовки к зданию и скопление горючих материалов в пристрое. Суд обязал гражданку возместить причиненный пожаром ущерб.Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства. В целях обеспечения исполнения требований исполнительного документа судебные приставы наложили арест на принадлежащее ей 3-х этажное нежилое здание административно-бытового корпуса — то самое, которое фигурировало в деле о пожаре. Если в ближайшее время предпринимательница не погасит задолженность, объект недвижимости будет принудительно реализован с торгов.