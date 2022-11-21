Объекты нематериального культурного наследия Пермского края вошли в «Антологию народной культуры»

13.18 Среда, 23 ноября 2022
Пермский край: новости дня


Техника росписи по дереву «Обвинская роспись» и традиционный праздник башкир и татар Пермского края «Барда зиен» вошли в «Антологию народной культуры».

Презентация антологии прошла в Санкт-Петербурге на международном форуме «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации». Проект реализуется в рамках Года культурного наследия народов России. Для формирования антологии каждый регион представил один или несколько объектов, ценность которых определил экспертный совет по вопросам формирования реестра объектов нематериального культурного наследия.

В «Антологию народной культуры» включены обряды и праздники, эпические сказания, ремёсла, промысловые, песенные и танцевальные традиции – ровно 100 объектов нематериального этнокультурного достояния народов России.

«Создание «Антологии народной культуры» – одно из ключевых событий Года культурного наследия, объединившее всю страну, большое профессиональное сообщество: учёных и специалистов-практиков по традиционной культуре», – отметили организаторы проекта из Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова.

По итогам презентации будет подготовлено одноимённое издание, куда войдут материалы по 100 объектам нематериального культурного наследия. Для широкого доступа будет создан сайт «Этнокультурное достояние народов России».

Объектами нематериального культурного наследия Пермского края, вошедшими в «Антологию народной культуры», стали:

- Обвинская роспись — один из видов уральской кистевой росписи по дереву. Яркое явление в народных росписях Прикамья XIX — начала XX века украшало деревянную утварь: прялки, бондарную посуду, игрушки. Роспись имела локальный характер бытования – поречье реки Обвы, от которого и получила название. Сегодня благодаря стараниям учёных, специалистов сферы культуры, энтузиастов обвинская роспись возрождается. Она украшает и мебель, и предметы интерьера, и аксессуары. Увидеть обвинскую роспись, в частности, можно в сувенирной линейке «Пермская диковина».

- Барда-зиен – праздник народных традиций, уникальное национальное торжество, которое является отражением традиций, обычаев, исторических, культурных и духовных ценностей жителей Бардымского округа. История Барда-зиен насчитывает более 200 лет. Это один из любимых праздников башкир, татар и других народов, проживающих в Прикамье. Он ежегодно проходит в середине июня, когда весенние крестьянские заботы уже закончились, а до жатвы ещё далеко. Это праздник труда, искусства и спорта.

Учредитель проекта «Антология народной культуры» - Министерство культуры Российской Федерации. Организатор - Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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