«Уралкалий» проводит конкурс среди вузов и научно-исследовательских организаций

Марина Осипова © Вечерние ведомости

«Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, объявляет о проведении конкурса научно-исследовательских работ по совершенствованию подходов и повышению уровня эффективности применения калийных удобрений в сельском хозяйстве. Конкурс проводится в партнерстве с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.В мероприятии могут принять участие высшие учебные заведения и научные учреждения Российской Федерации, располагающие материально-технической и научной базой для проведения подобных исследований.Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»: «Компания как отраслевой лидер считает важным поддерживать научные исследования, ориентированные на популяризацию использования калийных удобрений в России. Мы приветствуем участников конкурса и готовы содействовать продвижению лучших из предложенных решений».Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 декабря 2022 года. Награждение победителей планируется провести в рамках XXV Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2023». Три лучших работы будут отмечены денежными призами.Более подробная информация об условиях конкурса - на сайте компании: https://www.uralkali.com/ru/buyers/science/competition/.