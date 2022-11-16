«Горьковка» приглашает пермяков на фестиваль NAUKA 0+

Марина Осипова © Вечерние ведомости

26 ноября в пермской краевой библиотеке им. Горького пройдет региональный этап Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ (0+).Весь день в «Горьковке» будет работать интерактивная площадка Пермского института железнодорожного транспорта. Его специалисты расскажут об использовании технологий виртуальной реальности в образовании.Участник Экологического совета студентов ПГНИУ Эльза Кожанова расскажет об экологической ситуации в мире и как на нее влияет осознанный выбор. Специалист по видеомонтажу Центра управления регионом Пермского края Кирилл Паршаков проведет воркшоп «Мобильная видеосъемка».Особым интересом пользуется интеллектуальная игра Smart cup Perm, в которой соревнуются команды вузов Прикамья. Эта игра интересна не только участникам, но и любому зрителю, который любит головоломки и задачки на сообразительность.«Фестиваль науки рассчитан не только на взрослую аудиторию, но и на детей младшего возраста. Таким образом, NAUKA 0+ помогает формировать интеллект и прививать интерес к науке с ранних лет. «Горьковка» приглашает юных зрителей на интерактивную программу PROнаука с увлекательными и зрелищными экспериментами. В ней дети откроют для себя нескучный мир науки: познакомятся с невероятно холодным веществом, заморозят обычные предметы, повеселятся и просто посмеются от души», - рассказали в Центре Науки краевой библиотеки им. Горького.Фестиваль NAUKA 0+ понятным и доступным языком рассказывает обществу, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку. Пермская государственная библиотека им. А. М. Горького - активный участник фестиваля с 2016 года.