В Прикамье судебные приставы изъяли у браконьера моторную лодку

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На протяжении двух лет жителю Пермского края удавалось скрывать подлежащую конфискации лодку. Но судебные приставы все же разыскали плавсредство и обратили его в доход государства.В 2020 году житель Частинского района Пермского края был осужден за незаконную ловлю рыбы. Помимо уголовного наказания, суд постановил конфисковать у браконьера моторную лодку «Прогресс-4», ставшую вещественным доказательством в деле.Исполнительный документ о конфискации имущества поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Неоднократно судебные приставы выходили по месту жительства должника, вручали ему требования о предоставлении лодки для последующего изъятия, предупреждали о мерах административно-правового характера. Но, несмотря на наложенные штрафные санкции, мужчина упорно утверждал, что «моторку» у него украли злоумышленники.То, что гражданин пытается ввести в заблуждение сотрудников ведомства вскрылось в ходе очередного визита. Соседи должника по секрету сообщили судебному приставу, что, скорее всего, лодка находится в соседнем населенном пункте у его знакомого. Мужчина неоднократно хвастался односельчанам богатыми уловами, которые явно были добыты с использованием плавсредства.Сотрудник органов принудительного исполнения незамедлительно отправился в соседнее село. Так как информации о конкретном местонахождении лодки у него не было, пришлось тщательно обследовать берег. Несколько часов поисков дали результат: «моторка» была обнаружена и изъята. В ближайшее время ее передадут в специализированную организацию для дальнейшей реализации. Денежные средства, вырученные от ее продажи, направят в бюджет.