Жителя Пермского края будут судить за кражу у спящего юноши
Пермский край: новости дня
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, молодого человека обвиняют в краже.
В конце июля в полицию обратилась женщина и сообщила, что у ее сына украден сотовый телефон. Сотрудники уголовного розыска выяснили личность злоумышленника – это был ранее не судимый молодой человек.
Установлено, что фигурант увидел на лавочке спящего юношу, рядом с которым лежал телефон. Злоумышленник воспользовался случаем и украл гаджет.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
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