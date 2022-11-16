Жителя Пермского края будут судить за кражу у спящего юноши

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, молодого человека обвиняют в краже.В конце июля в полицию обратилась женщина и сообщила, что у ее сына украден сотовый телефон. Сотрудники уголовного розыска выяснили личность злоумышленника – это был ранее не судимый молодой человек.Установлено, что фигурант увидел на лавочке спящего юношу, рядом с которым лежал телефон. Злоумышленник воспользовался случаем и украл гаджет.Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.