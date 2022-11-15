Кадастровая палата по Пермскому краю разъясняет, можно ли проводить земельные работы в охранной зоне тепловых сетей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Отопительный сезон в Прикамье уже начался, но не все успели выполнить хозяйственные работы в теплое время года. В Кадастровой палате по Пермскому краю рассказали, может ли наличие тепловой сети повлиять на проведение земельных работ рядом с ними.Зоны охраны тепловых сетей устанавливаются с целью обеспечения сохранности их элементов и подачи бесперебойного теплоснабжения для граждан. При этом охране подлежит весь комплекс сооружений и устройств, которые входят в тепловую сеть, например, трубопроводы, компенсаторы, насосные станции, кабели устройств связи и др. Требования к установлению границ охранных зон тепловых сетей прописаны в приказе Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197.Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной от 3 метров в каждую сторону. Минимальные расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, климатических условий местности и других параметров, обозначенных в актуализированной редакции СНиП 41-02-2003.В соответствии с действующим законодательством охранные зоны тепловых сетей сопровождаются наличием зон с особыми условиями использования территорий. В границах таких зон запрещены строительство капитальных зданий и сооружений, производство земляных работ, планировка грунта, посадка деревьев и кустарников, сооружение переездов и переходов через трубопроводы тепловых сетей и другие виды работ, которые могут негативно сказаться на бесперебойной подаче тепла населению.«Сведения о различных видах охранных зон и земельных участков с особыми условиями использования территории регулярно вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Перед тем, как проводить какие-либо работы на земельном участке необходимо убедиться в отсутствии ограничений по использованию такого участка. Сделать это можно заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости "Об объекте недвижимости" на земельный участок. В данной выписке отразятся сведения о попадании земельного участка или его частей в границы различных охранных зон, в том числе зон охраны тепловых сетей», – комментирует Яков Осипов, заместитель директора – главный технолог Кадастровой палаты по Пермскому краю.Заказать выписку из государственного реестра и узнать о возможном наличии ограничений по использованию земельного участка можно не выходя из дома, воспользовавшись официальными электронными сервисами Росреестра www.rosreestr.gov.ru, Кадастровой палаты spv.kadastr.ru или порталом Госуслуг.