Пермяк рискует лишиться квартиры из-за миллионного долга

10.15 Вторник, 22 ноября 2022
Пермский край: новости дня


Житель краевой столицы выбрал путь игнорирования имеющихся задолженностей, который может стоить ему квадратных метров в жилом комплексе «Грибоедовский».

В отношении мужчины в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю возбуждено исполнительное производство о взыскании с пермяка налогов и сборов на сумму порядка 470 тыс. рублей. Кроме того, за гражданином числятся и другие непогашенные финансовые обязательства, общая сумма которых давно превысила 1 млн. рублей. Несмотря на значительную задолженность, гражданин не предпринимал никаких действий к ее погашению, на вызовы работников ведомства не реагировал.

В ходе проверки имущественного положения должника было установлено, что он является собственником квартиры, находящейся в ЖК «Грибоедовский». Судебный пристав наложил запрет на совершение регистрационных действий с жилплощадью, но данная мера принудительного исполнения не повлияла на решение нарушителя не выплачивать взыскателям денежные средства. Так как квартира не является единственным жильем неплательщика, следующим шагом сотрудников органа принудительного исполнения стал арест недвижимости.

В присутствии понятых судебные приставы составили акт описи и ареста квартиры, стоимость которой по предварительной оценке составляет 2,5 млн. рублей. Если прикамец не поторопится с ликвидацией задолженности, то дорогостоящее имущество будет реализовано на торгах.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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