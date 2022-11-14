В Перми пройдет интенсивная школа инклюзивной хореографии «Танцуют все!»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 27 ноября по 1 декабря 2022 года в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдут мероприятия интенсивной школы инклюзивной хореографии «Танцуют все!».Проведение школы инклюзивной хореографии станет первым масштабным проектом Пермского дома народного творчества в сфере инклюзии после присуждения «Губернии» звания «Лучшей инклюзивной лаборатории России 2022 года».Проект «Танцуют все! Интенсивная школа инклюзивной хореографии» в 2022 году стал победителем конкурса творческих проектов «Арт-резиденция», организованного ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» при поддержке краевого министерства культуры.Цель проекта - повысить компетенцию работников культурно-досуговой сферы Пермского края по основам работы с людьми с особенностями развития и инвалидностью посредством инклюзивного танца и танцевальной реабилитации.Проект позволит исследовать и проверить на практике новые возможности для людей с ограниченными возможностями здоровья, станет площадкой для общения, консультирования, обмена опытом, а также продемонстрирует основы работы с людьми с особенностями развития и инвалидностью посредством инклюзивного танца и танцевальной реабилитации.Задачи проекта:- предоставление равных возможностей для занятий танцами людей с особенностями развития и инвалидностью;- создание коммуникативной площадки для общения, консультирования, обмена опытом и информирования общественных организаций инвалидов, волонтерских объединений и танцевальных коллективов;- развитие различных направлений и форм инклюзивного танца, основанных на совместном танце людей с инвалидностью и без инвалидности.Целевая аудитория «Интенсивной школы инклюзивной хореографии»:- специалисты культуры муниципальных образований Пермского края и некоммерческих организаций,- представители общественных организаций,- преподаватели детских школ искусств,- люди с ограниченными возможностями здоровья,- студенты, интересующиеся данной темойВ рамках проекта:- откроется выставка творческих работ людей с инвалидностью, приуроченная к Году культурного наследия народов России;- пройдёт круглый стол «Инклюзия: современные подходы, трудности, вызовы, новые законодательные акты, роль региональных и территориальных органов власти, основные системные проекты в области инклюзии»;- состоятся мастер-классы для специалистов сферы культуры из территорий Прикамья, посвящённые особенностям работы с инклюзивными творческими коллективами, в которых занимаются люди с особенностями слуха и зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также с особенностями ментального развития и психо-физическими нарушениями;- будут показаны инклюзивные спектакли театра «НЕТЕАТР», «Ветер, летающий с юга» и «Неровности. Точка. Смысл»;- откроются дискуссионные площадки: «Проектная деятельность в инклюзии»; «Инклюзивный театр НЕТЕАТР как способ реабилитации людей с онкологическим диагнозом» (здесь состоится презентация фестиваля инклюзивных театральных постановок); «Инверсивный театр как способ формирования эмоциональной реакции детей с ОВЗ»;- состоится мастер-класс по обвинской росписи;- пройдёт форум-обсуждение актуальности и возможности трансляции и внедрения методик и программ по танцевальному искусству в сферу реабилитации и социализации людей с инвалидностью;- будет показана концертная программа «Творчество без границ». Победитель конкурса Фонда гранта губернатора Пермского края, с участием коллективов со званием «Народный», ансамбля жестовой песни «Поющие руки» и ансамбля танцев на колясках «Гротеск».По окончании проекта всем обучающимся будут выданы удостоверения государственного образца о повышении квалификации.Организатор проекта – Пермский дом народного творчества «Губерния». Партнёры проекта: Пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить», Автономная некоммерческая организация «Добросердие», Инклюзивный театр «НЕТЕАТР».