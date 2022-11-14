В Перми пройдет интенсивная школа инклюзивной хореографии «Танцуют все!»

13.33 Понедельник, 21 ноября 2022
Пермский край: новости дня


С 27 ноября по 1 декабря 2022 года в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдут мероприятия интенсивной школы инклюзивной хореографии «Танцуют все!».

Проведение школы инклюзивной хореографии станет первым масштабным проектом Пермского дома народного творчества в сфере инклюзии после присуждения «Губернии» звания «Лучшей инклюзивной лаборатории России 2022 года».

Проект «Танцуют все! Интенсивная школа инклюзивной хореографии» в 2022 году стал победителем конкурса творческих проектов «Арт-резиденция», организованного ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» при поддержке краевого министерства культуры.

Цель проекта - повысить компетенцию работников культурно-досуговой сферы Пермского края по основам работы с людьми с особенностями развития и инвалидностью посредством инклюзивного танца и танцевальной реабилитации.

Проект позволит исследовать и проверить на практике новые возможности для людей с ограниченными возможностями здоровья, станет площадкой для общения, консультирования, обмена опытом, а также продемонстрирует основы работы с людьми с особенностями развития и инвалидностью посредством инклюзивного танца и танцевальной реабилитации.

Задачи проекта:

- предоставление равных возможностей для занятий танцами людей с особенностями развития и инвалидностью;
- создание коммуникативной площадки для общения, консультирования, обмена опытом и информирования общественных организаций инвалидов, волонтерских объединений и танцевальных коллективов;
- развитие различных направлений и форм инклюзивного танца, основанных на совместном танце людей с инвалидностью и без инвалидности.

Целевая аудитория «Интенсивной школы инклюзивной хореографии»:
- специалисты культуры муниципальных образований Пермского края и некоммерческих организаций,
- представители общественных организаций,
- преподаватели детских школ искусств,
- люди с ограниченными возможностями здоровья,
- студенты, интересующиеся данной темой

В рамках проекта:

- откроется выставка творческих работ людей с инвалидностью, приуроченная к Году культурного наследия народов России;

- пройдёт круглый стол «Инклюзия: современные подходы, трудности, вызовы, новые законодательные акты, роль региональных и территориальных органов власти, основные системные проекты в области инклюзии»;

- состоятся мастер-классы для специалистов сферы культуры из территорий Прикамья, посвящённые особенностям работы с инклюзивными творческими коллективами, в которых занимаются люди с особенностями слуха и зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также с особенностями ментального развития и психо-физическими нарушениями;

- будут показаны инклюзивные спектакли театра «НЕТЕАТР», «Ветер, летающий с юга» и «Неровности. Точка. Смысл»;

- откроются дискуссионные площадки: «Проектная деятельность в инклюзии»; «Инклюзивный театр НЕТЕАТР как способ реабилитации людей с онкологическим диагнозом» (здесь состоится презентация фестиваля инклюзивных театральных постановок); «Инверсивный театр как способ формирования эмоциональной реакции детей с ОВЗ»;

- состоится мастер-класс по обвинской росписи;

- пройдёт форум-обсуждение актуальности и возможности трансляции и внедрения методик и программ по танцевальному искусству в сферу реабилитации и социализации людей с инвалидностью;

- будет показана концертная программа «Творчество без границ». Победитель конкурса Фонда гранта губернатора Пермского края, с участием коллективов со званием «Народный», ансамбля жестовой песни «Поющие руки» и ансамбля танцев на колясках «Гротеск».

По окончании проекта всем обучающимся будут выданы удостоверения государственного образца о повышении квалификации.

Организатор проекта – Пермский дом народного творчества «Губерния». Партнёры проекта: Пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить», Автономная некоммерческая организация «Добросердие», Инклюзивный театр «НЕТЕАТР».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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