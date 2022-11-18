Росреестр Прикамья объясняет, как не платить налоги на снесенное ветхое строение

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Бывают случаи, когда собственником по той или иной причине демонтирован (снесен) объект недвижимого имущества, но налоговый орган присылает уведомления на уплату налога. Конечно, возникают вопросы: как быть, что делать, ведь объекта уже нет?Комментирует ситуацию заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Пьянкова: «Чтобы избежать таких историй, необходимо прекратить права собственности на ликвидированный объект недвижимости и снять его с кадастрового учета. Учетно-регистрационные действия проводятся одновременно на основании заявления собственника или уполномоченного представителя. С заявлением необходимо представить акт обследования, подготовленный кадастровым инженером».Для подачи документов в Росреестр можно обратиться в любое подразделение МФЦ «Мои документы». При себе необходимо иметь паспорт.Документы также могут быть представлены в электронном виде через личный кабинет официального сайта Росреестра https://rosreestr.gov.ru (требуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи).Процедура прекращения учёта объекта недвижимости проводится бесплатно (пп. 8.1 п. 3 ст. 333.35 НК РФ).Итоговым документом, подтверждающим снятие объекта с кадастрового учета и прекращение прав на него, будет являться выписка из Единого государственного реестра недвижимости, в реквизите «Статус записи об объекте недвижимости» которой будет отражена информация о снятии с кадастрового учета объекта с указанием даты.Для сведения. Акт обследования представляет собой документ, в котором содержится заключение кадастрового инженера об утрате физического существования объекта недвижимости.