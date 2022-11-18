Росреестр Прикамья объясняет, как не платить налоги на снесенное ветхое строение

13.12 Понедельник, 21 ноября 2022
Пермский край: новости дня


Бывают случаи, когда собственником по той или иной причине демонтирован (снесен) объект недвижимого имущества, но налоговый орган присылает уведомления на уплату налога. Конечно, возникают вопросы: как быть, что делать, ведь объекта уже нет?

Комментирует ситуацию заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Пьянкова: «Чтобы избежать таких историй, необходимо прекратить права собственности на ликвидированный объект недвижимости и снять его с кадастрового учета. Учетно-регистрационные действия проводятся одновременно на основании заявления собственника или уполномоченного представителя. С заявлением необходимо представить акт обследования, подготовленный кадастровым инженером».

Для подачи документов в Росреестр можно обратиться в любое подразделение МФЦ «Мои документы». При себе необходимо иметь паспорт.

Документы также могут быть представлены в электронном виде через личный кабинет официального сайта Росреестра https://rosreestr.gov.ru (требуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи).

Процедура прекращения учёта объекта недвижимости проводится бесплатно (пп. 8.1 п. 3 ст. 333.35 НК РФ).

Итоговым документом, подтверждающим снятие объекта с кадастрового учета и прекращение прав на него, будет являться выписка из Единого государственного реестра недвижимости, в реквизите «Статус записи об объекте недвижимости» которой будет отражена информация о снятии с кадастрового учета объекта с указанием даты.

Для сведения. Акт обследования представляет собой документ, в котором содержится заключение кадастрового инженера об утрате физического существования объекта недвижимости.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге начал работать дополнительный пункт вакцинации
18 ноября 2022
Работников зоомагазина в Каменске-Уральском ждал страшный «сюрприз»
14 ноября 2022
Спасатели предупредили о сильном ветре в Свердловской области 14 ноября
13 ноября 2022
В залах Музея истории Екатеринбурга пройдёт бал-маскарад в старинном стиле
16 ноября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:33 В Перми пройдет интенсивная школа инклюзивной хореографии «Танцуют все!»
13:12 Росреестр Прикамья объясняет, как не платить налоги на снесенное ветхое строение
13:10 Разработка ученых Пермского Политеха позволит очистить нефть от примесей
10:34 Два престижных автомобиля арестованы у должников по налогам в Перми
15:03 Жителя Пермского края, уснувшего на капоте чужой машины, будут судить
13:09 В Росреестре Прикамья рассказали, в каких случаях можно обратиться в ведомство
13:05 Выпускники Пермского Политеха создали самый большой российский полимерный 3D принтер
10:16 Запрет на регистрационные действия с имуществом побудил краснокамца выплатить штраф за «пьяную езду»
13:01 В Пермском крае доступно для жилищного строительства 437,5 га земли
12:58 Побочные продукты нефтедобычи могут обеспечить энергией все предприятие, доказали ученые ПНИПУ
12:52 «Горьковка» приглашает пермяков на концерт и выставку
10:07 В Кунгуре судебные приставы арестовали две иномарки в счет кредитных задолженностей
17:03 Гордума приняла бюджет Перми на 2023-2025 годы в первом чтении
16:44 Контролировать выбросы авиадвигателей поможет методика ученых из Пермского Политеха
16:42 Депутаты одобрили продление расходных обязательств Перми в сфере образования и благоустройства
13:04 «Горьковка» приглашает на заседания клубов
10:52 18 ноября в ГУФССП России по Пермскому краю пройдет День правовой помощи детям
12:53 Сохранность пунктов государственной геодезической сети – важная задача Росреестра
12:50 Датчик ученых Пермского Политеха повысит чувствительность роботов и бионических протезов с помощью «вибрисс»
12:44 «Горьковка» приглашает любителей живописи и архитектуры
10:16 В Кудымкаре судебные приставы помогли воспитаннице детского дома получить жилье
Все новости
15:35 Закон о нерабочем дне 31 декабря может быть принят уже в этом году
14:40 Кадыров: в Грозном убит сотрудник ГИБДД, совершавший намаз
14:21 Сын бывшего детского омбудсмена Астахова получил 3,5 года по делу о мошенничестве
13:53 Жители многоквартирных домов смогут делать перерасчёт за вывоз ТКО с 1 марта
13:34 Токаев переизбрался на пост президента Казахстана, на втором месте — кандидат «против всех»
12:55 Митрополит Рязанский и Михайловский назвал «скотскими» условия в местном СИЗО
12:12 Число погибших при обрушении пятиэтажки на Сахалине выросло до 10
11:38 Госдума намерена повысить зарплаты вице-спикерам и главам комитетов
15:37 Путин обсудил с членами Совбеза совершенствование гражданской обороны
15:27 В Краснодарском крае пьяный полицейский насмерть сбил велосипедистку
13:42 В Госдуме назвали приговор иркутским браконьерам, убившим медведицу с медвежатами, слишком мягким
12:25 В Госдуме предлагают простить мобилизованным штрафы за нарушение ПДД
11:36 Роспотребнадзор: новые варианты коронавируса, выявленные в России, передаются быстрее
11:04 Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов до 27 ноября
10:06 В Приангарье за убийство медведицы и трёх медвежат браконьеры получили условные сроки
09:23 В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли пятеро детей и двое взрослых
17:24 Суд отменил домашний арест замминистра транспорта Башкирии по делу о превышении полномочий
16:44 Гладков: во время обстрела Шебекино пострадала девушка, она в тяжелом состоянии
15:55 Из СПЧ исключат Сванидзе, Каляпина и Винокурову
15:33 Эрдоган: РФ и США решили воздержаться от использования ядерного оружия
15:08 Министр Кравцов: в каждой школе к 2024 году будут созданы театр и спортивный клуб
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK