Два престижных автомобиля арестованы у должников по налогам в Перми

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Приобретая статусные автомобили и другие предметы роскоши в ущерб оплате налогов, граждане рискуют в итоге остаться без дорогостоящего имущества. Боль расставания с четырехколесными друзьями испытали на себе два жителя краевой столицы, для одного это послужило стимулом выплатить миллионную задолженность.Мужчина являлся должником по исполнительному производству о взыскании налоговых платежей за предпринимательскую деятельность, он должен был перечислить в казну государства более 1 млн рублей и выплатить исполнительский сбор в размере 81 тыс. рублей. Сотрудники отдела судебных приставов по Кировскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю в ходе принудительного исполнения установили, что неплательщик является владельцем нескольких транспортных средств. Судебным приставом был составлен акт описи и ареста одной из машин марки Mercedes-Benz. Боясь лишиться престижной иномарки, мужчина незамедлительно рассчитался с долгом. Арест с транспортного средства был снят, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.А вот судьбу Lexus LX570 еще предстоит решить его владельцу. Внедорожник также был арестован у должника по налоговым платежам. Сотрудники отдела судебных приставов по Мотовилихинскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю составили акт описи и ареста в присутствии понятых и собственника, после чего передали транспортное средство представителю взыскателя на ответственное хранение. В случае реализации автомобиля, предварительно оцененного в 2 млн. рублей, имеющаяся у гражданина задолженность будет погашена, а оставшиеся средства возвращены должнику.