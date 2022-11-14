Жителя Пермского края, уснувшего на капоте чужой машины, будут судить

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Куеде завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1999 года рождения. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчине предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества.Утром в августе наряд ДПС ГИБДД на маршруте патрулирования обнаружил на стоянке магазина «Форд Мондео», на капоте которого спал молодой человек. Патрульные разбудили мужчину. При нем не было документов, удостоверяющих личность. Нарушитель плохо ориентировался в окружающей обстановке, от него исходил запах алкоголя. Осматривая машину, госавтоинспекторы обнаружили повреждения.Как выяснилось, в течение двух дней молодой человек употреблял спиртное. Выходя из магазина, где приобрел очередную партию алкоголя, фигурант увидел на стоянке «Форд». Испытав внезапный приступ гнева, мужчина металлическим предметом разбил лобовое стекло, зеркала заднего вида, повредил молдинг машины. Эти действия его быстро утомили, он прилег на капот «Форда» и заснул.Действия обвиняемого нанесли потерпевшему материальный ущерб на сумму более 160 тысяч рублей.Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.