В Росреестре Прикамья рассказали, в каких случаях можно обратиться в ведомство

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13.09 Пятница, 18 ноября 2022
Пермский край: новости дня


В региональное Управление Росреестра часто поступают обращения возмущенных жителей частных домов на своих соседей. Люди жалуются на то, что соседи располагают свои строения вплотную к забору, с их крыш скатывается снег на участок, тень от дома загораживает свет растениям, не соблюдается пожарный интервал между соседними жилыми домами и так далее. В каждом таком обращении содержится просьба провести проверку и призвать к ответственности нерадивых соседей.

Однако Росреестр не уполномочен проверять соблюдение градостроительного законодательства, а также норм и правил при строительстве индивидуальных жилых домов. Это полномочия органов местного самоуправления.

«Росреестр осуществляет общий государственный земельный надзор, - отмечает и.о. руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Наталья Носкова. - Инспекторы проверяют использование земельных участков по их целевому назначению, факты самовольного занятия земель, соблюдение процедуры при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности; выполнение землепользователями обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по их целевому назначению, а также исполнение ранее выданных сотрудниками Росреестра предписаний об устранении выявленных нарушений».

В том случае, если бы сосед земельного участка установил или перенес забор, в результате чего незаконно занял часть чужого земельного участка, можно обратиться в администрацию муниципалитета или в региональное Управление Росреестра. Существует несколько способов направления таких обращений в Росреестр:

1.с помощью сервиса «Обращения граждан» на официальном сайте Росреестра, заполнив специальную форму по ссылке https://rosreestr.gov.ru/eservices/services/tickets/;

2.направить письмо по почте на адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 66/2;

3.передать обращение лично по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 66/2, каб. 121;

4. оставить обращение в ходе личного приема должностными лицами Управления.

Жалобы по нарушениям, не входящим в компетенцию Росреестра, перенаправляются в соответствующие уполномоченные органы, с обязательным уведомлением заявителя.

Управление Росреестра советует при строительстве, освоении земельных участков все-таки соблюдать нормы закона и действовать в правовом поле. Иначе конфликты неизбежны. Соблюдение установленных норм позволит сохранить добрые отношения между соседями.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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