Выпускники Пермского Политеха создали самый большой российский полимерный 3D принтер

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Выпускники Пермского Политеха, основатели компании F2 innovations, которая занимается разработками и производством промышленных 3D систем, представили новинку – гранульный 3D принтер с самой большой областью печати.F2 Gigantry представляет собой открытый портал с экструдером (часть 3D принтера, которая расплавляет полимер и, двигаясь по определенной траектории, выращивает модель слой за слоем), способным создавать детали до 4 метров в длину, 2 метра в ширину и 1 метр в высоту. Технология позволяет печатать полимерными гранулами с производительностью до 10 кг/ч, в том числе вторсырьем (переработанным гранулятом).Технология гранульной печати не нова, однако, крупногабаритных российских решений на рынке ранее представлено не было, F2 Gigantry стал первым. Сегодня страна находится на пороге модернизации промышленности, и 3D печать становится все более востребованной. Остро встает вопрос о быстрой и качественной замене импортных решений, а также ускорении производства с увеличением количества выпускаемой продукции.F2 Gigantry позволит предприятиям, в частности, в аэрокосмической отрасли, создавать крупногабаритные полимерные детали быстро и дешево, сокращая издержки до 40 раз в сравнении с традиционными способами изготовления. Первый из серии принтер модели F2 Gigantry был разработан под персональный заказ с целью печати оснастки для выкладки композитных крыльев самолетов. Подобные зарубежные решения, в среднем, стоят более 1 млн евро (около 60 млн рублей). Компании удалось значительно сократить стоимость оборудования за счет технологических ноу-хау и использования российских комплектующих, что делает выпуск подобного оборудования устойчивым к санкционным давлениям.Оборудование F2 представляет интерес для предприятий оборонно-промышленной, авиакосмической, автомобильной, машиностроительной отраслей, а также институтов и исследовательских лабораторий для создания крупногабаритных пресс-форм, пуансонов, матриц, оснастки и других деталей.Продукция пермской компании имеет сертификат СТ-1, подтверждающий производство оборудования на территории РФ. F2 Gigantry на 90% состоит из российских комплектующих и находится на этапе сертификации.