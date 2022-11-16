Выпускники Пермского Политеха создали самый большой российский полимерный 3D принтер
Пермский край: новости дня
Выпускники Пермского Политеха, основатели компании F2 innovations, которая занимается разработками и производством промышленных 3D систем, представили новинку – гранульный 3D принтер с самой большой областью печати.
F2 Gigantry представляет собой открытый портал с экструдером (часть 3D принтера, которая расплавляет полимер и, двигаясь по определенной траектории, выращивает модель слой за слоем), способным создавать детали до 4 метров в длину, 2 метра в ширину и 1 метр в высоту. Технология позволяет печатать полимерными гранулами с производительностью до 10 кг/ч, в том числе вторсырьем (переработанным гранулятом).
Технология гранульной печати не нова, однако, крупногабаритных российских решений на рынке ранее представлено не было, F2 Gigantry стал первым. Сегодня страна находится на пороге модернизации промышленности, и 3D печать становится все более востребованной. Остро встает вопрос о быстрой и качественной замене импортных решений, а также ускорении производства с увеличением количества выпускаемой продукции.
F2 Gigantry позволит предприятиям, в частности, в аэрокосмической отрасли, создавать крупногабаритные полимерные детали быстро и дешево, сокращая издержки до 40 раз в сравнении с традиционными способами изготовления. Первый из серии принтер модели F2 Gigantry был разработан под персональный заказ с целью печати оснастки для выкладки композитных крыльев самолетов. Подобные зарубежные решения, в среднем, стоят более 1 млн евро (около 60 млн рублей). Компании удалось значительно сократить стоимость оборудования за счет технологических ноу-хау и использования российских комплектующих, что делает выпуск подобного оборудования устойчивым к санкционным давлениям.
Оборудование F2 представляет интерес для предприятий оборонно-промышленной, авиакосмической, автомобильной, машиностроительной отраслей, а также институтов и исследовательских лабораторий для создания крупногабаритных пресс-форм, пуансонов, матриц, оснастки и других деталей.
Продукция пермской компании имеет сертификат СТ-1, подтверждающий производство оборудования на территории РФ. F2 Gigantry на 90% состоит из российских комплектующих и находится на этапе сертификации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Улицы Екатеринбурга и «Уральские пельмени» снялись в кино
14 ноября 2022
14 ноября 2022