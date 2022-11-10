Запрет на регистрационные действия с имуществом побудил краснокамца выплатить штраф за «пьяную езду»
Пермский край: новости дня
Должник из г. Краснокамска чуть не упустил выгодную сделку из-за неоплаченного штрафа. Ранее мужчина был задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и суд обязал его выплатить 30 тыс. рублей.
Исполнительное производство о взыскании штрафа находилось на исполнении в отделении судебных приставов по г. Краснокамску ГУФССП России по Пермскому краю. Несмотря на то, что сотрудники ведомства уведомили нарушителя о необходимости исполнить решение суда в установленный законом 60-дневный срок, прикамец игнорировал свои обязательства. Он не являлся на прием в подразделение ведомства и не предпринимал попыток оплатить штраф.
Ситуацию изменило постановление о запрете на совершение регистрационных действий с автомобилем. Уведомление о том, что судебные приставы применили данную меру принудительного исполнения к Ford FOCUS, пришло собственнику имущества в личный кабинет на сайте «Госуслуги». Такое положение дел шло вразрез с планами автовладельца, который намеревался продать иномарку по выгодной цене. Чтобы не упустить покупателя, краснокамец перечислил всю сумму штрафа на депозитный счет отделения судебных приставов, после чего ограничения с транспортного средства были сняты, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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