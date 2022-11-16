В Пермском крае доступно для жилищного строительства 437,5 га земли

13.01 Четверг, 17 ноября 2022
Пермский край: новости дня


На сегодня для вовлечения под жилую застройку в Прикамье выявлено 552 земельных участка и территории общей площадью 437,5 га в 35 муниципальных образованиях края.

В октябре 2022 года на очередном заседании Оперативного штаба при Управлении Росреестра по Пермскому краю было принято решение о вовлечении в жилищное строительство еще 38 новых земельных участков общей площадью 85 га. Напомним, что эти работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Всего с помощью сервиса «Земля для стройки» для строительства индивидуальных жилых и многоквартирных домов в Прикамье предоставлено 123 земельных участка в 12 муниципальных образованиях Пермского края: г. Пермь, г. Березники, в Соликамском, Чусовском, Верещагинском и Октябрьском городских округах, Пермском, Кунгурском, Ординском, Кочевском, Юрлинском и Юсьвинском муниципальных округах. Общая площадь участков 28,5 га.

«Популярность сервиса у пермяков набирает обороты за счет удобства и доступности выбора земли под строительство в нужном населенном пункте. Такое «пакетное решение», - подчеркнула руководитель краевого Росреестра Лариса Аржевитина, - результат взаимодействия Управления, министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья и органов местного самоуправления территорий края».

Где можно выбрать земельный участок для строительства?

Все свободные земельные участки размещены на Публичной кадастровой карте официального сайта Росреестра (https://rosreestr.gov.ru) в разделе «Жилищное строительство». На Публичной кадастровой карте можно не только выбрать участок, но и получить о нем всю интересующую информацию, рассчитать его потенциальную стоимость и спрогнозировать будущие налоги.

Как найти участок?

Для поиска участка на Публичной кадастровой карте нужно выбрать тип поиска «Жилищное строительство» и ввести в строку поиска номер региона, двоеточие и звездочку: 59:*.

После того как участок выбран, осталось направить заявку о предоставлении земельного участка, нажав на активную ссылку «Подать обращение», в открывшемся окне заполнить форму и отправить ее в уполномоченный орган. Уполномоченный орган определяет статус собственности участка (федеральная, региональная, муниципальная, неразграниченная собственность) и в зависимости от этого далее распределяет заявку. Заявителю приходит информация о порядке предоставления выбранного участка.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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