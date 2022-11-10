«Горьковка» приглашает пермяков на концерт и выставку

12.52 Четверг, 17 ноября 2022
Пермский край: новости дня


В субботу, 19 ноября, пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на концерт Хоровой капеллы мальчиков и выставку о Сталинградской битве.

В 10:00 откроется выставка «Битва под Сталинградом: операция «Уран» (16+). Посвящена 80-летию Сталинградской битвы. Операция «Уран», начавшаяся 19 ноября 1942 года, ознаменовала контрнаступление советских войск сразу с трех фронтов для уничтожения вражеских войск в районе Сталинграда. В экспозиции издания, посвященные героям и истории Сталинградской битвы, воспоминания участников боевых действий с обеих сторон, документы, хроника событий. Библиотекари сообщили, что наибольший интерес могут вызвать книга С. Алексеева «Сталинградское сражение», монография А. Самсонова «Сталинградская битва», двухтомное издание «Сталинградская битва: Хроника, факты, люди», а также «Сталинградская эпопея: Материалы НКВД СССР и военной цензуры Центрального архива ФСБ РФ».

Отдел социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло), + 7 (342) 236-21-20 (доп. 117).

В 15:00 начнется концерт «Музыкальная летопись капеллы» (6+). Приурочен к 60-летию со дня основания Хоровой капеллы. В программе произведения отечественных и зарубежных композиторов для различных инструментов: саксофона, фортепиано, аккордеона, флейты, скрипки и др. Слушатели узнают об истории становления хоровой капеллы мальчиков. Вход свободный.

Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), +7 (342) 236-01-89.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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