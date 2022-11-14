В Кунгуре судебные приставы арестовали две иномарки в счет кредитных задолженностей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сразу два жителя г. Кунгура могут стать пешеходами из-за задолженностей по кредитным платежам. В отделе судебных приставов по Кунгурскому, Кишерсткому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находятся исполнительные производства в отношении двух граждан, которые ранее оформили займы, но не торопились возвращать организации-кредитору денежные средства.Несмотря на своевременное информирование о необходимости в установленный законом срок погасить имеющие финансовые обязательства, неплательщики не предпринимали мер для ликвидации задолженностей. На вызовы в отдел ведомства граждане не реагировали. Но как известно, если должник не является к судебном приставу, то последний сам придет в гости к нарушителю. Так произошло и в этот раз.С разницей в пару дней правоохранители навестили несознательных заемщиков. В первом случае был арестован автомобиль Chevrolet CRUZE. Его владелица должна была банку порядка 540 тыс. рублей. Автомобиль второго должника марки Peugeot также был передан на хранение представителю взыскателя за задолженность в размере около 650 тыс. рублей. На данный момент транспортные средства находятся на спецстоянке.