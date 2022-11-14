В Кунгуре судебные приставы арестовали две иномарки в счет кредитных задолженностей

10.07 Четверг, 17 ноября 2022
Пермский край: новости дня


Сразу два жителя г. Кунгура могут стать пешеходами из-за задолженностей по кредитным платежам. В отделе судебных приставов по Кунгурскому, Кишерсткому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находятся исполнительные производства в отношении двух граждан, которые ранее оформили займы, но не торопились возвращать организации-кредитору денежные средства.

Несмотря на своевременное информирование о необходимости в установленный законом срок погасить имеющие финансовые обязательства, неплательщики не предпринимали мер для ликвидации задолженностей. На вызовы в отдел ведомства граждане не реагировали. Но как известно, если должник не является к судебном приставу, то последний сам придет в гости к нарушителю. Так произошло и в этот раз.

С разницей в пару дней правоохранители навестили несознательных заемщиков. В первом случае был арестован автомобиль Chevrolet CRUZE. Его владелица должна была банку порядка 540 тыс. рублей. Автомобиль второго должника марки Peugeot также был передан на хранение представителю взыскателя за задолженность в размере около 650 тыс. рублей. На данный момент транспортные средства находятся на спецстоянке.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге рецидивист предстанет перед судом за угон иномарки
14 ноября 2022
Стоявшая на тротуаре 17-летняя девушка пострадала в столкновении автомобилей в Екатеринбурге
16 ноября 2022
По пути в школу екатеринбургская старшеклассница попала в ДТП
16 ноября 2022
Свердловчанина осудят за хищение денег у пенсионеров
08 ноября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:01 В Пермском крае доступно для жилищного строительства 437,5 га земли
12:58 Побочные продукты нефтедобычи могут обеспечить энергией все предприятие, доказали ученые ПНИПУ
12:52 «Горьковка» приглашает пермяков на концерт и выставку
10:07 В Кунгуре судебные приставы арестовали две иномарки в счет кредитных задолженностей
17:03 Гордума приняла бюджет Перми на 2023-2025 годы в первом чтении
16:44 Контролировать выбросы авиадвигателей поможет методика ученых из Пермского Политеха
16:42 Депутаты одобрили продление расходных обязательств Перми в сфере образования и благоустройства
13:04 «Горьковка» приглашает на заседания клубов
10:52 18 ноября в ГУФССП России по Пермскому краю пройдет День правовой помощи детям
12:53 Сохранность пунктов государственной геодезической сети – важная задача Росреестра
12:50 Датчик ученых Пермского Политеха повысит чувствительность роботов и бионических протезов с помощью «вибрисс»
12:44 «Горьковка» приглашает любителей живописи и архитектуры
10:16 В Кудымкаре судебные приставы помогли воспитаннице детского дома получить жилье
11:27 В Росреестре Прикамья рассказали, что делать, если пришло уведомление о незарегистрированном праве на землю
11:22 Ученые Пермского Политеха увеличили срок жизни зеркальной системы
10:20 Под контролем судебных приставов произведен снос самовольно возведенного торгово-остановочного комплекса в Чусовом
09:31 «Уралкалий» вошёл в топ-15 рейтинга лучших работодателей России
13:10 Разработка пермских политехников поможет повысить износостойкость сложного оборудования
13:06 Росреестр в Прикамье поставил на учет шесть новых домов
10:38 Деятельность грузовой компании в Прикамье приостановлена из-за незаконного привлечения к труду иностранной гражданки
13:41 Жительница Пермского края признана виновной в 21 эпизоде мошенничества
Все новости
15:55 Из СПЧ исключат Сванидзе, Каляпина и Винокурову
15:33 Эрдоган: РФ и США решили воздержаться от использования ядерного оружия
15:08 Министр Кравцов: в каждой школе к 2024 году будут созданы театр и спортивный клуб
14:47 Брянский губернатор сообщил, что подорвавшийся на мине мужчина погиб
12:34 В Москве задержали разлившего горючую жидкость возле храма мужчину
18:05 Российский контрактник попытался получить 3 миллиона за «ранение пальца», а получил два года условно
16:22 Президент Дуда о падении ракеты: «ничто не указывает на то, что это была атака на Польшу»
15:46 Экс-президент Аргентины извинился за свои слова о «высшей расе» в футболе
14:53 Новосибирскому депутату, сбившему ребенка и покинувшего место ДТП, грозит до года лишения свободы
13:37 В аэропортах Москвы и в Пулково впервые ввели максимальный уровень угрозы терактов
12:56 Байден: маловероятно, что упавшая в Польше ракета была запущена из России
12:04 В Белгородской области в результате обстрелов погибли четыре человека
11:36 Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о подрыве нефтебазы
17:34 В епархии прокомментировали видео с жительницей ХМАО, которая силой заставляла дочь «правильно креститься»
15:54 Росфинмониторинг внес в перечень террористов сооснователя «Диссернета» Заякина
15:26 Губернатор Гладков сообщил о минометном обстреле нескольких белгородских сел
14:03 Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области
13:36 Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий покинул пост по собственному желанию
13:22 В Белгороде готовят карту укрытий, на улицах разместят указатели
12:44 СМИ: лидеры делегаций на саммите G20 отказались фотографироваться с Лавровым
12:08 ООН: численность населения в мире достигла 8 миллиардов человек
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK