Гордума приняла бюджет Перми на 2023-2025 годы в первом чтении

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В ходе пленарного заседания гордумы депутаты рассмотрели в первом чтении проект решения о бюджете Перми на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Глава Перми Алексей Дёмкин и первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин рассказали об особенностях и приоритетах главного финансового документа столицы Прикамья.В основу проекта бюджета положен базовый сценарий прогноза социально-экономического развития Перми с учетом изменений экономических показателей в 2022 году. Сохранились все социальные меры поддержки, в числе приоритетов – продолжение работы по созданию комфортной городской среды, дорожное строительство, расселение ветхого жилья, благоустройство, индексация мер соцподдержки, повышение зарплаты бюджетникам, увеличение финансирования школ.«Главная задача - завершить все запланированные к 300-летию Перми объекты и провести юбилей достойно, - подчеркнул Алексей Дёмкин. - Городские власти продолжат выполнять ранее взятые на себя социальные обязательства перед жителями».Доходы городского бюджета запланированы в следующем году в объеме 47,7 млрд рублей, в 2024 году – 44 млрд рублей, в 2025 году – 44,8 млрд рублей. Расходы бюджета запланированы на 2023 год в объеме 50,2 млрд рублей, на 2024 год – 43,5 млрд рублей, на 2025 год – 44,2 млрд рублей.В следующем году бюджет планируется с дефицитом в размере 2,5 млрд рублей. А в 2024 и 2025 годах уже с профицитом – 500 и 600 млн рублей соответственно.В 2023 году также предусмотрен рост доходов на 4,3 млрд рублей. Объем налоговых доходов относительно 2022 года возрастет на 1,6 млрд рублей. Рост межбюджетных трансфертов в следующем году составит 2,6 млрд рублей. В структуре доходов бюджета объем неналоговых и налоговых поступлений составит в 2023 году 25,3 млрд рублей, в 2024 году – 26,8 млрд рублей, в 2025 году – 28,2 млрд рублей. В проекте главного финансового документа города учтены изменения межбюджетных отношений, которые предусматривают замену транспортного налога, индексацию публичных нормативных обязательств с первого января 2023 года на 6,1%, рост числа получателей услуг начального, основного, среднего общего образования на 4648 человек.Структура расходов бюджета сохраняет стабильность. Так, на сферу образования в трехлетнем периоде приходится 20 млрд рублей, на дорожное хозяйство и транспорт определено около 13 млрд рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство будет направлено 9,3 млрд рублей.Проект бюджета сформирован на основе 20 муниципальных программ. Программные расходы составляет 92 %, при этом половина расходов носят социальный характер. В документе предусмотрены средства на участие в пяти национальных проектах: в следующем году – 4,8 млрд рублей, в 2024 году – 1,6 млрд рублей.Объем бюджетных инвестиций в 2023 году определен в 6,8 млрд рублей. На переселение из аварийного жилья предусмотрено 2,4 млрд рублей, на строительство объектов образования - около 2,5 млрд рублей, на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройства планируется направить 705 млн рублей. Расходы на благоустройство Перми к 300-летию составят 5,2 млрд рублей.Среди объектов общественной инфраструктуры в 2023 году приоритетными остаются строительство школ, спортивных объектов. Также запланировано строительство четырех муниципальных домов для переселения из аварийного жилья, водопроводных сетей, строительство крематория.В числе основных дорожных объектов – реконструкция путепровода на улице Монастырской и строительство дороги на Сапфирной. В следующем году запланированы средства на завершение работ по комплексному благоустройству улиц Ленина, Сибирской и Петропавловской, ремонт фасадов многоквартирных домов, благоустройство общественных территорий, а также на реализацию проекта «Зеленое кольцо». Комплексное развитие электрического транспорта предусматривается в рамках концессионного соглашения.Отвечая на вопрос депутата Ильи Власова, представители городской администрации пояснили, что с 1 ноября в Перми начали работу плоскостные парковки.Депутат Арсен Болквадзе поинтересовался, когда будет реализован проект строительства спортплощадки в школе №63. Эдуард Хайруллин ответил, что проект предусмотрен в 2024-2025 годах, но по просьбе депутатов ведется поиск источников финансирования для строительства в 2023 году.Первый заместитель председателя гордумы Наталья Мельник отметила: «Сегодня мы рассмотрели основные параметры бюджетной политики, цели и приоритеты. В планах активно участвовать в программах по развитию туризма. Мы надеемся на приток туристов, ведь это поможет в развитии бизнеса и привлечении средств в бюджет нашего города».Проведена большая экспертная, аналитическая работа, состоялись публичные слушания и обсуждение документа на депутатском семинаре, резюмировал председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин: «По основным параметрам бюджета, общему курсу городской бюджетной политики мы определились. Приоритеты остались неизменными – выполнение всех социальных обязательств, создание комфортной городской среды, обеспечение устойчивости городского развития. Нужно это закрепить нашим думским решением и двигаться дальше к принятию бюджета уже в окончательном варианте в декабре».Для подготовки проекта бюджета Перми на 2023-2025 годы к рассмотрению во втором чтении сформирована рабочая группа.