Контролировать выбросы авиадвигателей поможет методика ученых из Пермского Политеха

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Стандарты Международной организации гражданской авиации устанавливают строгие требования к уровню выбросов вредных веществ из камер сгорания авиадвигателей. Измерять уровень выбросов на воздушном судне в полете технически невозможно, в то время как эта информация необходима не только для поддержания экологической безопасности, но и для надежной работы двигателя. Ученые Пермского Политеха разработали прогностическую математическую модель, которую можно встроить в систему управления авиадвигателем, чтобы контролировать как эмиссию оксида азота, так и возможность приближения к аварийным режимам в камере сгорания. Исследование проводится в рамках программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».Исследование, опубликованное в журнале «Прикладная математика и вопросы управления» (№2, 2022г.), способствует укреплению технологического суверенитета Российской Федерации.— Во время полета двигатель самолета выбрасывает в атмосферу вредные вещества, такие, как оксид азота, который образуется при сгорании топлива. Соотношение «топливо/воздух» в составе горящей смеси имеет случайный характер и изменяется по некоторому случайному закону – то есть случайным образом происходит изменение концентрации топлива в составе топливовоздушной смеси. Это и есть один из тех случаев, когда актуальная информация необходима для безопасного полета, но получить ее здесь и сейчас невозможно. Алгебраические функции, описывающие подобные параметры, и составили основу модели, — объясняет кандидат технических наук, доцент кафедры конструирования и технологий в электротехнике, директор Центра дистанционных образовательных технологий Татьяна Кузнецова.Предложенный учеными ПНИПУ авторский алгоритм, основанный на вероятностном подходе, определяет уровень генерации окислов азота в зависимости от исходного состава топливо-воздушной смеси. Также исследователи принимают во внимание наличие в камере сгорания продольных акустических волн, возбуждаемых выделением тепла при горении, которые влияют на концентрацию кислорода в горящей смеси. Компьютерное моделирование процесса горения подтвердило прогностическую точность разработанного метода.Полученный алгоритм можно ввести как элемент системы автоматического управления самолетом или использовать как обучающий алгоритм для нейросети.