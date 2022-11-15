Депутаты одобрили продление расходных обязательств Перми в сфере образования и благоустройства

16.42 Среда, 16 ноября 2022
Пермский край: новости дня
duma-perm.ru


На пленарном заседании Пермской гордумы депутаты рассмотрели и утвердили продление срока действия добровольных расходных обязательств города по оснащению образовательных учреждений средствами обучения и инвентарем до 2025 года. Также дополнили двумя учреждениями перечень объектов, которые планируется оснастить оборудованием в 2023 году: корпус гимназии №33 и корпус школы дизайна «Точка».

Заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов подчеркнул, что в 2023 году в краевой столице создаются две новые школы: «В рамках расходников, которые сегодня мы актуализировали, школы будут обеспечены оборудованием, мебелью, то есть, всем тем, что необходимо для учебного процесса. Еще один важный момент – финансирование по этим вопросам запланировано из бюджета города и бюджета края. Общая сумма затрат на оборудование школы «Точка» около 100 миллионов составляет, гимназии №33 – около 130 миллионов рублей».

Кроме того, депутаты одобрили продление срока действия расходных обязательств по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов до 2025 года в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Оба вопроса ранее были рассмотрены и поддержаны на заседаниях профильных комитетов Думы.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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