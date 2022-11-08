«Горьковка» приглашает на заседания клубов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

17 ноября в пермской краевой библиотеке им. Горького встречаются любители путешествий, стихов и музыки.В 18:00 начнется заседание клуба «Человек и мир» (16+). Его участники - самодеятельные прозаики, поэты, барды. Они исполняют и обсуждают свои произведения, участвуют в литературных конкурсах, издают альманах. Тема очередного заседания «Родина». «Человек и мир» предлагает постоянным участникам и гостям вспомнить строки о родине, поразмышлять, что такое родина: это только дорогая сердцу локация, социальный конструкт или что-то совершенно иное. Малый зал (правое крыло, 3 этаж), для справок 236-22-82.В 18:30 встреча Клуба путешественников и волонтеров (12+). Тема «Удивительная Камчатка: путешествие на край России». Известная пермская путешественница Нина Палехова поделится впечатлениями о своем летнем путешествии по Камчатке. Нина Николаевна любит активный отдых: во время тура по Камчатке она прошла по живописным местам полуострова 120 км, увидела панорамы Авачинского, Горелого, Мутновского вулканов, каньона Опасный, побывала в Малой долине гейзеров, на водопаде Снежный барс и вилючинских горячих источниках, совершила морскую прогулку по Авачинской бухте и побывала на рыбалке. Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж), для справок: 238-35-37.В 19:00 встреча клуба «Мир сцены и библиотека» (16+). Организаторы подготовили музыкально-игровую программу «Осенние стихи». Ожидается знакомство с коллективом «Мастерская музыкальной драматургии». Прозвучат романсы и арии из мюзиклов на музыку пермских авторов; слушатели станут участниками игровой программы, каждый попробует себя в роли композитора и поэта-песенника. Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), для справок: 236-01-89.