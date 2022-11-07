18 ноября в ГУФССП России по Пермскому краю пройдет День правовой помощи детям

10.52 Среда, 16 ноября 2022
Пермский край: новости дня


Всероссийская акция День правовой помощи детям проводится с 2013 года по всей Российской Федерации. Данная акция приурочена ко Всемирному дню ребенка. Учитывая, что 20 ноября в текущем году выпадает на выходной день, проведение Всероссийского дня правовой помощи детям перенесено на 18 ноября.

Приём граждан прикамскими судебными приставами будет проводиться в здании Главного управления и структурных подразделениях с 9 до 13 часов. С 17 до 20 часов, судебных приставы будут проводить совместный приём на базе консультационных площадок, на которых состоится приём граждан, а также материалы просветительского характера размещены на сайте Управления Минюста России по Пермскому краю доступны по ссылке: https://to59.minjust.gov.ru/ru/pages/konsultacionnye-ploshadki-i-meropriyatiya-dnya-pravovoj-pomoshi-detyam/

Сотрудники Управления проконсультируют жителей края по вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов детей при исполнении судебных актов, входящих в компетенцию ФССП России.

Граждане также смогут получить разъяснения по исполнительным документам о взыскании алиментных платежей, определении способа и порядка общения с ребёнком, розыску ребёнка, мерах принудительного исполнения в случае уклонения должника от уплаты алиментов по решению суда.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий полномочия.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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