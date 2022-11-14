Сохранность пунктов государственной геодезической сети – важная задача Росреестра

12.53 Вторник, 15 ноября 2022
Пермский край: новости дня


Территория Российской Федерации покрыта государственной геодезической сетью (ГГС), позволяющей равномерно и с необходимой точностью распространить на всю территорию России единую систему координат и высот, выполнить геодезические и картографические работы, а также обеспечить решение множества инженерно-технических задач.

Основой сети являются пункты ГГС, которые представляют собой инженерную конструкцию, закрепляющую точку земной поверхности с определенными координатами.

Всего на территории Пермского края находится 3136 пунктов ГГС. Чуть больше половины всех геодезических пунктов края, заложенные на земельных участках, которые в настоящее время используются для сезонных полевых работ (распашка, боронование, растениеводство, заготовка сельхозпродукции), обследованы. Полторы тысячи пунктов не обследованы в связи с расположением в труднодоступных лесных массивах и горных местностях без возможности прохода и проезда к ним без специальной техники.

Елена Дегтярева, начальник отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Пермскому краю, отмечает, что одним из важных вопросов в использовании пунктов ГГС является их сохранность. Как правило, именно субъекты кадастровой деятельности в процессе выполнения работ могут оценить уровень сохранности пунктов и зафиксировать его отсутствие в связи с уничтожением или его повреждением.

В целях учета и обеспечения охраны пунктов ГГС Управление Росреестра по Пермскому краю рекомендует направлять сведения о состоянии обнаруженных пунктов ГГС на территории Пермского края.

Для сведения. Приказом Росреестра от 21.10.2020 № П/0391 четко установлен порядок уведомления о случаях повреждения или уничтожения пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети. Контактное лицо для обратной связи – Молозин Кирилл Олегович, главный специалист-эксперт отдела геодезии и картографии Управления, телефон +7(342) 205 95 70, доб. 1849, адрес эл. почты 32@r59.rosreestr.ru.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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