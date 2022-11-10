«Горьковка» приглашает любителей живописи и архитектуры

Марина Осипова © Вечерние ведомости

16 ноября в пермской краевой библиотеке им. Горького состоятся вернисаж и заседание клуба любителей истории архитектуры.В 13:00 откроется выставка «Венская опера: играем, слушаем, рисуем» (6+). На лестничных пролетах правого и левого крыла «Горьковки» будут размещены 52 работы учеников художественной школы им. Е.Н. Широкова и шести детских школ искусств. Рисунки созданы в ходе проекта, приуроченного к перекрестному Году литературы и театра России и Австрии. Участниками его музыкальной части стали Хоровая капелла мальчиков, центральная детская школа ПГИК и музыкальные школы Перми.«В рамках трехчасовой программы юные художники совершили познавательный тур по интерактивной карте, открывая для себя страницы истории и искусства России и Австрии. Они узнали об удивительных пересечениях людских судеб, попытались овладеть навыками игры на фортепиано, освоить азы актерской игры, заложенные в театральную программу Макса Рейнхардта. Потрясающая музыка, созданная австрийскими композиторами, вдохновила их на создание рисунков», — рассказала заведующая музыкальным отделом библиотеки им. А.М. Горького Римма Зыкова.Холл 1 этажа, для справок: +7 (342) 236 01 89.В 18:30 – встреча Клуба любителей истории архитектуры (12+). Тема «История здания пивзавода на улице Сибирской». Пермский архитектор и реставратор Геннадий Воженников расскажет нетривиальную историю здания на улице Сибирской. Там в 1908 году располагался пивзавод Ижевского товарищества. Отреставрированное строение имеет уникальную архитектуру и непростую историческую составляющую. На заседании будут представлены авторские снимки реставрационных работ здания. Вход свободный.Интерактивный зал (2 этаж, правое крыло), для справок: +7 (342) 238-35-29.