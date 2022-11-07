В Кудымкаре судебные приставы помогли воспитаннице детского дома получить жилье

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По решению суда, вступившему в законную силу, администрация г. Кудымкара Пермского края обязана была предоставить девушке из числа детей-сирот благоустроенное жилое помещение на территории города площадью не менее 28 кв. м, отвечающее установленным санитарным и техническим нормам, а также требованиям пожарной безопасности.На основании данного решения в отделе судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю было возбуждено исполнительное производство. Глава администрации был предупрежден о том, что в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке в установленный законом срок, судебный пристав вправе применить меры административного и уголовного характера. Тем не менее, требования исполнительного документа исполнены не были, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. После применения штрафных санкций чиновники обратились в суд за предоставлением отсрочки исполнения требований исполнительного документа. Судья пошел навстречу должнику, но обязал обеспечить взыскательницу жильем до конца декабря 2022 года.Не дожидаясь применения судебными приставами иных мер принудительного исполнения, представители администрации изыскали в свободном жилищном фонде квартиру по площади даже превышающую установленную судом норму. Взыскательница и ее супруг остались довольны жилплощадью, стороны подписали договор социального найма. Новый 2023 год молодая семья будут встречать уже в собственной квартире.