В Росреестре Прикамья рассказали, что делать, если пришло уведомление о незарегистрированном праве на землю

11.27 Понедельник, 14 ноября 2022
Пермский край: новости дня


В Управление Росреестра по Пермскому краю поступил вопрос от жителя г. Березники. Он получил от администрации уведомление о незарегистрированном праве на землю и интересуется, могут ли у него забрать земельный участок и что нужно делать.

На вопрос отвечает Нелли Егошина, начальник межмуниципального отдела по Березниковскому, Усольскому районам Управления.

- Такие уведомления направляются администрациями муниципальных образований собственникам земельных участков, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Это напоминание гражданину о необходимости регистрации прав на недвижимость. Земельный участок никто изымать не собирается.

Если получено такое уведомление, нужно «поднять» документы из своего домашнего архива, найти те из них, которые выданы на объекты недвижимости, и подать заявление, приложив эти документы, на оформление недвижимости.

Напомним, что раньше права на землю, как правило, приобретались гражданами в период «земельной реформы», начатой в России в 1990 году.

На участки для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества выдавались разные документы. Это могли быть свидетельства на право собственности на землю. Одно было постоянного (бессрочного) пользования землей на бланках формата А4 или А3 без степеней защиты, другое выдавалось на основании Указа президента РФ от 27.10.1993г. № 1767 на бланках установленного образца розового цвета, с серией и номером.

Также еще выдавался государственный акт на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей на бланке с гербом РСФСР.

Все эти документы подтверждают ранее возникшее право собственности граждан на земельные участки (право собственности, которое возникло до 31 января 1998 года). Такие права по законодательству также подлежат государственной регистрации в ЕГРН.

Обратиться за оформлением недвижимости можно в ближайший офис МФЦ или воспользоваться личным кабинетом на сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru. Государственную пошлину за регистрацию ранее возникших прав платить не нужно.

Зарегистрированное право собственности на землю – это безопасность недвижимого имущества, в том числе исключение рисков мошеннических действий с ним, признание их государством и достоверность сведений об объектах в едином реестре недвижимости.

К сведению. Местные администрации действуют в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 N 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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