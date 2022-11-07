Под контролем судебных приставов произведен снос самовольно возведенного торгово-остановочного комплекса в Чусовом
Пермский край: новости дня
В ходе обследования территорий Управлением имущественных и земельных отношений администрации Чусовского городского округа было установлено, что на принадлежащем муниципалитету земельном участке местной предпринимательницей возведен павильон из сварного металлического каркаса. При этом, у его собственницы отсутствовали разрешение на строительство и правоустанавливающие документы на земельный участок.
Демонтировать незаконно возведенный объект женщина отказалась, в связи с чем решать вопрос об освобождении самовольно захваченного земельного участка пришлось в судебном порядке.
На исполнение в отдел судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району ГУФССП России по Пермскому краю поступил исполнительный документ, обязывающий гражданку произвести за свой счет демонтаж торгово-остановочного комплекса, расположенного по адресу: ул. Коммунистическая, 1а.
Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства, но в установленные сроки решение суда не исполнила. Судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.
Из-за нежелания должницы добровольно исполнить требования исполнительного документа, взыскатель обратился в суд, который предоставил ему право самостоятельно снести объект за счет собственных средств. Под контролем судебных приставов незаконно возведенное строение демонтировали. Понесенные затраты на проведение работ будут взысканы с несговорчивой предпринимательницы.
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