«Уралкалий» вошёл в топ-15 рейтинга лучших работодателей России

Марина Тушина © Вечерние ведомости

Агентство «РБК Исследования рынков» подготовило рейтинг работодателей России. По его итогам компания «Уралкалий» заняла 15 место с показателем 59.6 балла.Всего в рейтинг вошли 82 компании. Список лучших возглавили «Лаборатория Касперского» (68.6 балла), «Полиметалл» (68.1) и «Энел Россия» (65.7).Среди сильных сторон компаний, лидирующих в рейтинге, эксперты выделяют высокий объем инвестиций в развитие бизнеса, а также условия труда для сотрудников, включая высокий уровень заработной платы и затрат на обучение персонала, а также качественный социальный пакет.Оценка работодателей проводилась по таким метрикам, как «Сотрудники и условия труда», «Эффективность бизнеса», «Социальная ответственность», «Деловая репутация компании» и «Надежность бизнеса».Итоговые баллы были рассчитаны как сумма баллов компаний по отдельным критериям с учетом весовых коэффициентов. Сами весовые коэффициенты были оценены путем анкетирования компаний и рядовых россиян, что позволило учесть мнение как самих работодателей, так и их сотрудников.