Росреестр в Прикамье поставил на учет шесть новых домов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В октябре Управление Росреестра по Пермскому краю поставило на кадастровый учет 6 новостроек.Два многоквартирных дома расположены в краевой столице по ул. Герцена, д. 4 и Адмирала Ушакова, д. 65.В Березниках поставлены на кадастровый учет еще два 17-этажных дома в ЖК «Любимов» по ул. Геннадия Братчикова, д. 4 и д.8. По информации застройщика в новостройки уже начали заселяться семьи, чье жилье признано непригодным из-за техногенной аварии. Ключи от новых квартир получили более 120 семей.В Пермском муниципальном округе на кадастровый учет поставлен дом в ЖК «Белые росы» во Фролах по ул. Весенней, д. 38/1.Новый 6-этажный дом на 48 квартир построен в Краснокамске по ул. Карла Маркса, д. 38.