Росреестр в Прикамье поставил на учет шесть новых домов

13.06 Пятница, 11 ноября 2022
Пермский край: новости дня


В октябре Управление Росреестра по Пермскому краю поставило на кадастровый учет 6 новостроек.

Два многоквартирных дома расположены в краевой столице по ул. Герцена, д. 4 и Адмирала Ушакова, д. 65.

В Березниках поставлены на кадастровый учет еще два 17-этажных дома в ЖК «Любимов» по ул. Геннадия Братчикова, д. 4 и д.8. По информации застройщика в новостройки уже начали заселяться семьи, чье жилье признано непригодным из-за техногенной аварии. Ключи от новых квартир получили более 120 семей.

В Пермском муниципальном округе на кадастровый учет поставлен дом в ЖК «Белые росы» во Фролах по ул. Весенней, д. 38/1.

Новый 6-этажный дом на 48 квартир построен в Краснокамске по ул. Карла Маркса, д. 38.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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