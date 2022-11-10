Деятельность грузовой компании в Прикамье приостановлена из-за незаконного привлечения к труду иностранной гражданки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Пермском крае судебные приставы запретили деятельность грузовой компании за нарушение миграционного законодательства.Согласно постановлению суда, ООО «ГК «Сфера», находящаяся в п. Менделеево Карагайского района, незаконно привлекла к трудовой деятельности в качестве подсобного рабочего гражданку Узбекистана. В период действия трудового договора у 36-летней иностранки истек срок действия патента, работодатель обязан был отстранить женщину от исполнения трудовых обязанностей, но не сделал этого, чем нарушил действующее законодательство.Постановлением суда ООО «Грузовая компания «Сфера» была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина при отсутствии у него разрешения на работу либо патента». Юридическому лицу назначено наказание в виде приостановления деятельности административного здания сроком на 14 суток.В настоящее время решение суда исполнено. Руководитель организации предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава.