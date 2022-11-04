Жительница Пермского края признана виновной в 21 эпизоде мошенничества

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Чердынский районный суд вынес приговор 33-летней жительнице Горнозаводска. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, женщину признали виновной в 21 преступлении по ст. «Мошенничество».Как установило следствие, злоумышленница под вымышленными именами размещала в соцсети объявления о продаже щенков померанского шпица и бесшерстных котят. Приобрести породистого питомца предлагалось за 4000-5000 рублей. Женщина обещала доставить купленное животное домой к покупателю. За дополнительную плату предлагала провести вакцинацию щенка. По запросу интересующихся предоставляла им видеофайлы и фотографии, которые находила в интернете и выдавала за подлинные изображения котят и щенков. Покупатели перечисляли аферистке деньги. После этого она блокировала обманутых ею пользователей. Также злоумышленница выложила в социальной сети объявление о проведении мастер-класса для детей по изготовлению шоколадных конфет, стоимость мероприятия – 500 рублей. Потерпевшая перечислила ей 2000 рублей в надежде, что ее дети примут участие в мастер-классе.Всего аферистка «продала» 11 померанских шпицев, один мастер-класс и 9 котят разных пород, причинив потерпевшим ущерб на сумму более 100 тысяч рублей.Суд признал жительницу Горнозаводска виновной во всех преступлениях и приговорил к штрафу в размере 40 тысяч рублей.