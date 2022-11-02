Ученые Пермского Политеха избавят асфальтобетонное покрытие от быстрого старения

12.23 Четверг, 10 ноября 2022
Пермский край: новости дня


С каждым годом в Российской Федерации увеличиваются объемы строительства и протяженность сетей автомобильных дорог. Самым распространенным композиционным материалом для верхних слоев дорожного покрытия является асфальтобетон. Во многих регионах страны отсутствуют необходимые материалы и органическое связующее, отвечающее необходимым требованиям госстандартов для создания прочной, безопасной, долговечной автомобильной дороги. Завоз такого сырья из соседних регионов приводит к удорожанию асфальтобетонной смеси и всего строительства в целом. Ученые Пермского Политеха предложили в составе асфальтобетона использовать побочный продукт металлургической отрасли - отработанную формовочную смесь, представляющую собой мелкозернистый сыпучий материал, основу которого составляет кварцевый песок. Образцы асфальтобетона политехников показали более высокие физико-механические характеристики по сравнению с традиционно используемым природным песком в составе, что может предотвратить преждевременное старение полотна.

Исследование политехников опубликовано в журнале Technical Sciences. Construction.

По словам ученых, все работы проводились в научно-производственной исследовательской лаборатории на аттестованном и проверенном в Государственном региональном центре стандартизации оборудовании.

Для исследования были отобраны четыре пробы отработанной формовочной смеси, образовавшихся в разное время года. Анализ данного состава показал, что он может быть использован в качестве мелкого минерального заполнителя в составе асфальтобетона. Изучение элементного состава и структуры новообразований на поверхности частиц материала производились на сканирующем электронном микроскопе.

— Эксперимент по определению битумоемкости - оптимального содержания битума в асфальтобетоне - был проведен в два этапа: первый выполнялся сразу же после смешивания кварцевого песка и отработанной формовочной смеси с маслом. Второй этап осуществлялся после 8 часов выдерживания образцов, в результате чего битумоемкость кварцевого песка не изменилась, когда, в свою очередь, отработанная формовочная смесь значительно увеличила показатели, — поделился доцент кафедры автомобильных дорог и мостов Кирилл Тюрюханов.

Для определения характеристик материала все асфальтобетонные образцы испытывались по ГОСТ 9128-2013.

— Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что образцы горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона с содержанием отработанной формовочной смеси до 15% обладают более высокими показателями физико-механических характеристик. В результате неоднократного термического и химического воздействия поверхность кварцевого песка изменяет свою структуру, способствуя более качественному сцеплению органического вяжущего в тонких пленках на поверхности частиц, — сообщил профессор кафедры автомобилей и технологических машин Пермского Политеха, доктор технических наук, доцент Константин Пугин.

По словам политехников, использование данного мелкозернистого материала может предотвратить преждевременное старение асфальтобетона за счет пористой структуры поверхности частиц.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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