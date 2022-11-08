В октябре жители Прикамья построили более тысячи домов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Управление Росреестра по Пермском краю в октябре зарегистрировало 1011 индивидуальных жилых домов общей площадью 127 637 кв. м.Больше всего домов построено в Пермском муниципальном округе – 311, городе Перми – 119 и Добрянском городском округе – 58. В Губахе, Красновишерске и Частых построено по 1 дому. В Кизеле и ЗАТО «Звездный» не зарегистрировано ни одного дома.Жители Прикамья отдают предпочтение деревянному домостроению – в октябре из дерева построено 337 домов. Другим популярным материалом являются блоки, из которых построено 250 домов.Что касается этажности, то чаще всего строят двухэтажные дома – 56 %, одноэтажные дома составляют 41 % и всего 3% - трехэтажные. Средняя площадь дома составляет 125 кв. м. По сравнению с началом года средняя площадь уменьшилась на 13-15 кв. м.Тренд на компактное жилье – общероссийский. Люди стали планировать к строительству частные дома меньшей площади, чем два года назад. Об этом свидетельствуют результаты опроса выставки «Малоэтажная страна».Так, если в 2020 году дом площадью от 100 до 150 кв. м планировали построить 39% респондентов, то в 2022 году эта доля сократилась до 29%. Теперь больше трети россиян (38%) планируют построить дом площадью до 100 кв. м, тогда как два года назад такие планы имели 32% опрошенных. Доля желающих построить дом от 150 до 250 кв. м сократилась с 15% в 2020 году до 10% в 2022-м.Причины очевидны — рост себестоимости строительства и сокращение платежеспособного спроса.