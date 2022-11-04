В Перми судебный пристав под видом покупателя установил местонахождение подлежащего аресту авто
Пермский край: новости дня
В отделе судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданина задолженности в размере около 1 млн 200 тыс рублей в пользу кредитной организации.
В добровольном порядке должник заемные денежные средства не возвращал, скрывался от судебных приставов. По информации, полученной из ГИБДД, было установлено наличие в собственности у мужчины транспортного средства Chevrolet Niva. Судебный пристав запретил совершение регистрационных действий с автомобилем и приступил к его розыску. Машина нашлась достаточно быстро, точнее объявление о ее продаже, размещенное на одной из бесплатных торговых площадок в сети Интернет. Представитель закона созвонился с владельцем и, представившись потенциальным покупателем, попросил о встрече для проведения тест-драйва. Должник пояснил, что лично продемонстрировать авто не сможет, но сообщил адрес, куда можно подъехать для самостоятельного осмотра.
На место нахождения Chevrolet судебные приставы отправились уже с представителями банка. Машина была подвергнута аресту, изъята и передана взыскателю для дальнейшей реализации в счет погашения долга.
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