В Росреестре Прикамья рассказали, как за один день стать владельцем квартиры в другом регионе

12.54 Среда, 9 ноября 2022
Пермский край: новости дня


Процесс оформления документов на недвижимость, находящуюся в другом регионе, уже реально запустить, не выходя из дома, благодаря электронному сервису Росреестра «Подача заявлений из личных кабинетов сторон сделки (2 и более участников)». Сделка купли-продажи, дарения, мены, ипотеки в режиме онлайн сэкономит время, а если недвижимость находится в другом регионе, то существенно сократит финансовые расходы.

В Прикамье в течение 2022 года зафиксировано более 10 тысяч экстерриториальных сделок, из них более 7 тысяч заявлений на приобретение недвижимости в нашем регионе и 3 тысячи заявлений на покупку жилья в других субъектах Российской Федерации.

Для проведения сделки в электронном виде достаточно иметь доступ к Личному кабинету на сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru, подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги, усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

Дальше процесс направления заявления о регистрации прав на основании заключения сделки сводится к следующему алгоритму:

1. Формирование заявки.

В ЛК выбрать «Государственная регистрация возникновения и перехода прав на объект недвижимого имущества» → Подача заявлений из личных кабинетов сторон сделки (2 и более).

Заполнить информацию о сторонах сделки → Заполнить сведения о заявителе → Заполнить сведения об объекте недвижимости, праве, обременении → Прикрепить правоустанавливающий документ → Прикрепить подпись к правоустанавливающему документу → Проверить заявление → Отправить заявку далее → Запомнить сформированный код для доступа и передать его сторонам сделки вне сайта.

2. Подписание.

Перейти по ссылке из уведомления о подписании заявления → Открыть форму заявления → Осуществить предпросмотр формы заявления → Подписать заявление → Отправить заявку следующей стороне.

Последняя подписывающая сторона отправляет заявку в Росреестр.

3. Оплата государственной пошлины.

4. Получение выписки из ЕГРН о регистрации права на электронную почту, указанную в заявлении. Выписка в формате pdf, заверенная электронной цифровой подписью государственного регистратора.

Управление Росреестра по Пермскому краю регистрирует электронные сделки в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявки, а если быть точнее - то за 4 рабочих часа. По скорости регистрации электронных сделок Пермский Росреестр входит в десятку лучших регионов России.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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