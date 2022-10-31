В Росреестре Прикамья рассказали, как за один день стать владельцем квартиры в другом регионе

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Процесс оформления документов на недвижимость, находящуюся в другом регионе, уже реально запустить, не выходя из дома, благодаря электронному сервису Росреестра «Подача заявлений из личных кабинетов сторон сделки (2 и более участников)». Сделка купли-продажи, дарения, мены, ипотеки в режиме онлайн сэкономит время, а если недвижимость находится в другом регионе, то существенно сократит финансовые расходы.В Прикамье в течение 2022 года зафиксировано более 10 тысяч экстерриториальных сделок, из них более 7 тысяч заявлений на приобретение недвижимости в нашем регионе и 3 тысячи заявлений на покупку жилья в других субъектах Российской Федерации.Для проведения сделки в электронном виде достаточно иметь доступ к Личному кабинету на сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru, подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги, усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).Дальше процесс направления заявления о регистрации прав на основании заключения сделки сводится к следующему алгоритму:1. Формирование заявки.В ЛК выбрать «Государственная регистрация возникновения и перехода прав на объект недвижимого имущества» → Подача заявлений из личных кабинетов сторон сделки (2 и более).Заполнить информацию о сторонах сделки → Заполнить сведения о заявителе → Заполнить сведения об объекте недвижимости, праве, обременении → Прикрепить правоустанавливающий документ → Прикрепить подпись к правоустанавливающему документу → Проверить заявление → Отправить заявку далее → Запомнить сформированный код для доступа и передать его сторонам сделки вне сайта.2. Подписание.Перейти по ссылке из уведомления о подписании заявления → Открыть форму заявления → Осуществить предпросмотр формы заявления → Подписать заявление → Отправить заявку следующей стороне.Последняя подписывающая сторона отправляет заявку в Росреестр.3. Оплата государственной пошлины.4. Получение выписки из ЕГРН о регистрации права на электронную почту, указанную в заявлении. Выписка в формате pdf, заверенная электронной цифровой подписью государственного регистратора.Управление Росреестра по Пермскому краю регистрирует электронные сделки в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявки, а если быть точнее - то за 4 рабочих часа. По скорости регистрации электронных сделок Пермский Росреестр входит в десятку лучших регионов России.