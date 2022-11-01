Судебные приставы Прикамья проведут прием по защите прав мобилизованных граждан
Пермский край: новости дня
10 ноября 2022 года с 10.00 до 18.00 часов по местному времени в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю состоится День единого приема граждан по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении попадающих под частичную мобилизацию граждан, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их родственников, а так же обращений указанных категорий граждан, связанных с возвратом просроченной задолженности кредиторам.
В ГУФССП России по Пермскому краю прием будут вести врио главного судебного пристава и его заместители, а также начальники территориальных подразделений.
Прием у руководящего состава Главного управления состоится по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, 28.
Адреса подразделений судебных приставов указаны в разделе «Контакты» официального сайта ведомства: https://r59.fssp.gov.ru
Предварительной записи на прием не требуется. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
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