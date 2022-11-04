Судебные приставы помогли жительнице г. Кудымкара отстоять свое честное имя

10.36 Среда, 9 ноября 2022
Пермский край: новости дня


Женщина была несогласна с причиной увольнения с последнего места работы. Работодатель обвинил гражданку в причастности к недостаче товарно-материальных ценностей на сумму более 88 тыс. рублей. Но суд в удовлетворении требований индивидуального предпринимателя к экс-работнику отказал. Несмотря на это, в трудовой книжке значилось, что женщина лишилась работы в связи с утратой доверия. Это не способствовало дальнейшей карьере кудымкарки и она обратилась в суд.

В ходе судебного разбирательства вина истицы в причинении материального ущерба не была установлена из-за отсутствия достоверных доказательств, поэтому наниматель не мог уволить продавщицу по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, по причине утраты доверия. Кроме того, было установлено, что женщина лично подала руководителю заявление об увольнение по собственному желанию, после чего отработала положенный по закону срок и в дату, согласованную с руководством, прекратила исполнять свои обязанности. Слуги Фемиды пришли к выводу, что работодатель обязан не только изменить формулировку основания и причины увольнения гражданки, но также скорректировать дату последнего рабочего дня, согласно заявлению об увольнению по собственному желанию.

Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства уведомили должника о возбуждении исполнительного производства, а также предупредили о негативных правовых последствиях игнорирования законных требований судебных приставов. Не желая нести дополнительные расходы, связанные с штрафными санкциями правоохранителей, индивидуальный предприниматель внесла все необходимые изменения в документе бывшего сотрудника.
После того как взыскательница получила на руки трудовую книжку, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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