Пермские ученые выяснили, как COVID-19 отразился на иммунной системе детей и подростков

13.02 Вторник, 8 ноября 2022
Пермский край: новости дня
Сведения об эпидемиологии, клинических особенностях, профилактике и лечении COVID-19 остаются недостаточно изученными. Одним из последствий новой коронавирусной инфекции могут стать изменения в иммунной системе людей. Группа специалистов, в которую вошли ученые из Пермского Политеха, проанализировала состояние иммунитета детей и подростков в одном из регионов России в 2020–2021 гг. Исследование позволило выявить изменения в их иммунной системе в период пандемии. Результаты работы можно использовать при подготовке рекомендаций по лечению и профилактике заболевания.

Данные исследователи представили в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health (1-го квартиля). В работе также приняли участие специалисты медицинского учреждения «Философия красоты и здоровья» (г. Пермь), Пермского ГАТУ и Пермского института ФСИН России.

Ученые проанализировали иммунограммы детей и подростков в Пермском крае в 2020-2021 гг. Возраст пациентов составил от 5 месяцев до 17 лет. Из них сформировали три группы: 0-3 года, 4-9 лет и 10-17 лет. Лабораторную диагностику иммунной системы специалисты проводили на основе серологического и проточного цитофотометрического анализа на базе медицинского центра «Философия красоты и здоровья». Всего они изучили 247 проб. Участники не были вакцинированы от COVID-19. Работа реализована в соответствии с Хельсинкской декларацией.

– Предварительно мы разделили иммунограммы на четыре категории по состоянию иммуноглобулинов IgA, IgM и IgG. В первую группу вошли участники без заболевания, у которых значения иммуноглобулинов IgA, IgM и IgG находились в норме. Во второй были пациенты с активной стадией болезни, значение иммуноглобулинов IgA и IgM у них превышали границы референтного интервала. Мы выделили участников с пассивной стадией заболевания, при которой были отмечены иммуноглобулины IgG и IgM, а также пациентов в процессе выздоровления, – отмечает один из исследователей, профессор кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» Пермского Политеха, доктор технических наук, доцент Сергей Костарев.

В формировании иммунитета важную роль играют фагоциты – клетки иммунной системы, которые «поглощают» бактерии и вирусы, обеспечивая защиту организма. Для оценки этих процессов изучают показатели фагоцитарного числа и фагоцитарного индекса. Они отражают способность клеток «поглощать» вредные частицы и переваривать их. Пермские ученые проанализировали иммунограммы участников по трем показателям: абсолютному значению фагоцитоза, фагоцитарному числу и фагоцитарному индексу. Они также изучили пять показателей проточного цитофотометрического анализа: количество лейкоцитов, лимфоцитов, клеток врожденного иммунитета, Т-хелперов и индекс иммунорегуляции CD4+/CD8+. Для анализа ученые Пермского Политеха разработали математические модели.

Исследование выявило, что в группе участников без заболевания показатели иммунного статуса фагоцитоза были снижены, а отклонение усиливалось в старших возрастных группах. У младших групп отмечено увеличение показателей по T-хелперам и индексу иммунорегуляции. Это свидетельствует о гиперактивности иммунитета.

У пациентов младшей и средней возрастных групп в активной стадии болезни произошло снижение показателей фагоцитарной группы, но уровень иммуноглобулинов вырос. При этом младшая группа отличалась повышенным индексом иммунорегуляции. У старшей группы увеличились показатели лейкоцитов при пониженном уровне иммуноглобулинов.

В пассивной стадии болезни у детей старшей группы сократились показатели агоцитарной группы, индекс иммунорегуляции и уровень иммуноглобулинов. Повышение способности клеток «поглощать» бактерии и вирусы при пониженном уровне иммуноглобулинов отметили у средней группы детей. У старшей группы вырос уровень лейкоцитов и T-хелперов.

При выздоровлении пациентов отклонение показателей уменьшается. Но у младшей возрастной группы было снижено абсолютное значение фагоцитоза при невысоком уровне иммуноглобулинов, а у старшей группы уменьшился показатель фагоцитарного индекса при высоком уровне иммуноглобулинов.

По словам ученых, полученные данные будут полезны при подготовке рекомендаций для более эффективной профилактики и лечения COVID-19.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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